Uwe Spranger

Hoppegarten/Rüdersdorf (MOZ) Faktoren zu identifizieren, die für die Unternehmen in der Region von besonderer Bedeutung sind und denen in den kommenden Jahren größere Beachtung geschenkt werden muss, war das Ziel einer Umfrage, die die IHK Ostbrandenburg im Frühjahr unter ihren rund 8300 Mitgliedsunternehmen gestartet hat. In Kürze werden die Ergebnisse – aufbereitet für die Landkreise – in Regionalkonferenzen vorgestellt.

Von den ca. 2400 IHK-Mitgliedsfirmen in Märkisch-Oderland haben etwa 400 den Fragebogen zurückgeschickt, in dem die Themenbereiche Infrastruktur, Standortkosten, Lebensqualität, Arbeitsmarkt und Bildung sowie wirtschaftspolitisches Umfeld untersucht wurden. Das ist eine Rücklaufquote von 17 Prozent. Aus Sicht von Thomas Kühne, Chef des Regionalcenters Berliner Umland, ein sehr guter Wert. Alles über zehn Prozent sei schon ein Erfolg. Und bei den Verwaltungen in MOL, die ebenfalls zu den Themen befragt wurde, habe man sogar 100 Prozent erreicht, flächendeckend Interviews geführt.

Stefan Kurzawa, Werkleiter der Hoffmeier Industrieanlagen GmbH + Co. KG in Rüdersdorf und Regionalausschusschef der IHK für Märkisch-Oderland, haben die Ergebnisse der Befragung nicht überrascht. Das Fazit decke sich mit seinen Erfahrungen. Als einen wichtigen Punkt nennt er aus dem Themenfeld Arbeitsmarkt und Bildung die Verfügbarkeit von Facharbeitern, die in der Umfrage von den Unternehmen im Landkreis mit "wichtig" und auf einer Skala von 1,0 (sehr wichtig) bis 4,0 (unwichtig) mit 1,73 eingestuft wird. Wie er berichtete, kommen von den rund 200 Beschäftigten seines Unternehmens mittlerweile 60 aus Polen, weil hier niemand mehr zu finden sei.

Dabei bildet Hoffmeier seit Jahren auch selbst aus. Jedes Jahr stünden vier Plätze zur Verfügung. In den vergangenen Jahren habe man aber nur je zwei Azubis gewinnen können. Und in den zwölf Jahren an der Spitze des Werkes könne er sich an keinen Lehrling aus Rüdersdorf erinnern. Zumindest aus der Region waren indes einige dabei – so aus Fredersdorf oder Neuenhagen. "Man findet nur wenige, die handwerklich tätig sein wollen. Bald wird der Handwerker teurer als der Ingenieur", macht er deutlich. In diesem Jahr seien allerdings fünf junge Leute neu eingestiegen.

Gerade in ihrem Interesse wünscht sich Kurzawa eine bessere Anbindung des Industrie­areals an den öffentlichen Personennahverkehr, auch wenn der ein Zuschussgeschäft sei. Es seien ja viele Unternehmen ansässig, denen es ähnlich gehe. "Und wir wollen doch nachhaltig sein", sagt er. Zumindest sei erreicht worden, dass der Bus wieder vor den Cemex-Toren hält. Ein engerer Takt wäre aber besser, denn die jungen Leute seien heute zum Teil sehr lange unterwegs.

Anmeldung erforderlich

Als Forderung an die Politik formuliert das IHK-Papier zum Stichwort Arbeitsmarkt und Bildung unter anderem, Berufsorientierung stärker in den Mittelpunkt zu rücken und dem "Trend der Akademisierung" entgegenzuwirken. Dies sei indes kein regionales Problem, sondern ein gesamtdeutsches, sind sich Kurzawa und Kühne einig. "Die Gesellschaft muss umdenken."

Sämtliche Ergebnisse der Standortumfrage werden nun am 5. November ab 15 Uhr bei einem Forum mit dem Titel "Wirtschaft konkret" im Gemeindesaal Hoppegarten der Öffentlichkeit präsentiert. Dafür ist eine Anmeldung über den unten genannten Link nötig. Die Gastgeber hoffen auf gute Resonanz. "Es ist ein Experiment", sagen sie.

Anmeldung:http://ihk-obb.de/wirtschaftkonkretmol