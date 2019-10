Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Nicht nur dem Vereins- und Schulsport wird der zwischen Finow und Brandenburgischem Viertel gelegene Sportplatz nach Abschluss der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten nahezu ideale Bedingungen bieten. Auch die Freizeitsportler dürften dann auf der im Eigentum der Stadt Eberswalde befindlichen Anlage voll auf ihre Kosten kommen. Bei fünf Gegenstimmen und vier Enthaltungen haben die Stadtverordneten nach langwieriger Diskussion ein Investitionspaket befürwortet, in dem allein auf das Errichten eines Lauftrichters verzichtet wird, was gerade einmal 42 000 Euro einsparen hilft. Von der Verwaltung war überdies vorgeschlagen worden, die Boulderanlage zu verkleinern, was die Ausgaben um 114 000 Euro verringert hätte.

Eigentlich sind 42 000 und erst recht 114 000 Euro schon alles andere als ein Pappenstiel. Doch der Vergleich mit den voraussichtlichen Gesamtkosten für den vor der Runderneuerung stehenden Sportplatz ordnet diese Beträge ein: Alles in allem hat Eberswalde auch ohne Lauftrichter immer noch mehr als sechs Millionen Euro zu zahlen. Zwei Drittel dieser gewaltigen Summe steuert der Fördermittelgeber bei.

Verweis auf private Kletterhalle

Der erste Bauabschnitt ist im Wesentlichen bereits Geschichte. Der A-Platz mit Leichtathletikanlagen ist so gut wie fertig, das im Bau befindliche Funktionsgebäude soll im Frühjahr kommenden Jahres bezugsfertig sein. Aktuell geht es um den zweiten Bauabschnitt, der aus dem Kunstrasenplatz, befestigten Wegen und einer Skater- und BMX-Fläche besteht. Aus Sicht der Rathausspitze hätte es sich angeboten, die Angebote zum freien Klettern auszudünnen, um die zusätzlichen Geldausgaben zumindest ein wenig zu reduzieren. Schließlich gebe es in Eberswalde inzwischen eine große, privat betriebene Boulderhalle, heißt es in der Beschlussempfehlung der Verwaltung. Eine halbierte Anlage auf dem Sportplatz wäre dennoch sinnvoll, weil durch sie zum einen das Interesse an dem Trendsport geschürt werden könne und weil zum anderen nicht alle Eberswalder Kinder und Jugendlichen in der Lage wären, die Kosten fürs Klettern in der kommerziell betriebenen Halle zu tragen.

Die Initiative dazu, das Bouldern auf der Waldsportanlage in der ursprünglichen Dimension zu ermöglichen, ging von der Fraktion Bündnis Eberswalde aus, deren Vorsitzender Viktor Jede auf die "prall gefüllten Fördertöpfe" hinwies. Es sei nur zu begrüßen, dass die Stadt auch an den Individualsport denke. "Der Sportplatz wird so nicht nur für die Einwohner in Finow und im Brandenburgischen Viertel zu einer Attraktion. Ganz Eberswalde hat davon etwas", betonte er.

Namentliche Abstimmung

Der fraktionslose Stadtverordnete Carsten Zinn warnte davor, die Boulderanlage mit dem Rotstift zu halbieren. "Es wäre ein fatales Signal, wenn wir dieses Zusatz-Angebot auch nur kürzen würden" sagte er. Der Verzicht auf den Lauftrichter sei daher der einzige Kompromiss, den er mittragen würde.

Hingegen strich Götz Trieloff (FPD/Bürgerfraktion) heraus, dass auch Fördermittel Steuergelder seien. "Wir haben jetzt die Chance, die ausufernden Mehrausgaben etwas einzudämmen", sprach er sich gegen den Antrag vom Bündnis Eberswalde aus.

Und auch Lutz Landmann (SPD/BFE) warnte vor einem Überbietungswettbewerb ohne Rücksicht auf die Ausgaben. "Es geht nicht darum, wer das höchste Türmchen baut", betonte er.

In namentlicher Abstimmung haben 21 Volksvertreter schließlich doch den Änderungsantrag vom Bündnis Eberswalde gebilligt. Es gab neun Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Die Gesamtvorlage ging dann mit dem oben genannten Ergebnis glatt durch. Damit wird die Kletteranlage auf dem Areal zwischen Finow und Brandenburgischem Viertel in ihrer ursprünglich geplanten Größe errichtet – ein Plus für den Individualsport.