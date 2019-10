Berlin (NBR) Die Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) wirbt dafür, den Berliner Mietendeckel bundesweit einzusetzen.

Mit diesem Instrument will sie verhindern, dass die Mieten, nicht nur in den Großstädten, sondern bundesweit immer weiter steigen. Auch Mittelstandsfamilien haben Mühe, ein bezahlbares Zuhause in einem Ballungszentrum zu finden. Doch Menschen brauchen ein bezahlbares Zuhause und in Großstädten sollten nicht nur Spitzenverdiener und Vermögende residieren. Tatsächlich ist der Mietendeckel die Kapitulation der Wohnungsbaupolitik.

Anstatt sich umzuschauen, wie andere Länder, wie zum Beispiel Österreich (Wiener Modell), Wohnraum für Bevölkerungsschichten mit kleinen oder mittleren Einkommen bereitstellen oder Wohngenossenschaften aufzubauen, liegt jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch, mit dem keine einzige Wohnung entsteht. Weil das Gesetz die Mieten auf dem Stand von 2013 einfriert, nimmt es vor allem den privaten Investoren den Anreiz, in Immobilien zu investieren. Viele werden sich sogar mit ihrem Vorhaben übernehmen, weil der Mietendeckel ihnen die Kalkulation durchkreuzt.