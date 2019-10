Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wir hätten noch mehr Unternehmen dabei haben können", betont Ralf Hillburger, Geschäftsführer des Qualifizierungscentrums der Wirtschaft (QCW), am Montag bei einer Pressekonferenz im Rathaus. "Aber wir mussten einigen Firmen bereits absagen." Bei 80 Teilnehmern aus Eisenhüttenstadt, Frankfurt und Guben sei die Grenze. Wo in Eisenhüttenstadt so großes Interesse besteht? Hillburger redet über die "Startzeit", die am 16. November im Rahmen der "Woche der beruflichen Chancen" ihre Premiere feiert.

Plattform statt Jobmesse

Startzeit will keine traditionelle Jobmesse sein, sondern eine Plattform. "Startzeit lädt dich ein, mit den Jobs vor Ort zu experimentieren", heißt es in einem Internetfilm. Der wurde nicht etwa von einer Agentur gemacht, sondern ist ein Gemeinschaftswerk von jungen Leuten, die das QCW und das Oberstufenzentrum in der Region gewinnen konnten.

Ralf Hillburger ist ganz euphorisiert, wenn er an die Woche der beruflichen Chancen denkt. Schulen aus der Stadt und dem Umland haben bereits Interesse signalisiert. Man habe extra eine Industriehalle als Veranstaltungsort gewählt. "Die hat einen besonderen Charme", sagt Christina Chvosta vom Bereich Wirtschaftsförderung im Rathaus. Und sie bietet vor allem den Vorteil, dass die Unternehmen tatsächlich mit Maschinen anrücken können. So kann gedrechselt, gedreht und gesägt werden. Auch Kontakte gilt es zu knüpfen – nicht nur elektronische. Unternehmen suchen Azubis, die zu Fachkräften werden. Schüler finden künftige Arbeitgeber. "Die Cleveren bringen ihre Bewerbungen gleich mit", meint der QCW-Chef: "Wir wollen bei der Startzeit zusammenführen."

Aber die Jobinfo-Plattform ist nicht nur für baldige Schulabgänger geplant, sondern setzt früher an. Schon Zehnjährige können mit ihrer Familie kommen, um Berufe und Möglichkeiten in der Region zu entdecken. "Es soll ein Familientag werden", sagt Hillburger. "Wir wollen Eltern und Schülern zeigen, dass wir hier eine Vielfalt haben. Hier gibt es Perspektiven, die müssen wir nur sichtbar machen."

Wir, das ist im Falle der 7. Woche der beruflichen Chancen, die vom 11. bis 21. November geht, ein Netzwerk aus verschiedenen Partnern. Die Stadt Eisenhüttenstadt, das Qualifizierungscentrum der Wirtschaft als Bildungsdienstleister, das Oberstufenzentrum (OSZ) und die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg gehören dazu. Ralf Hillburger und Christina Chvosta ist zudem wichtig, dass es eben nicht nur um die Metall- und Elektrobranche gehen darf. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Kinderuniversität am 15. November mit dem Thema Feuerwehr. Wo ginge das besser als in der Feuerwehrstadt Eisenhüttenstadt, die neben der Werkfeuer und der Freiwilligen Feuerwehr auch noch die Landesfeuerwehrschule zu bieten hat.

Viele Branchen im Blick

Auch Gesundheitsberufe bilden einen Schwerpunkt – bei der Startzeit und am 20. November bei einem Fachtag, wo es in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe um die Fachkräfteeinwanderung gehen wird. "Es gibt Bedarf in allen Branchen", das weiß der QCW-Chef aus zahlreichen Gesprächen. Da auch die Unternehmen aktiver werden müssen, wendet man sich auch an sie. So gibt es am 21. November den Workshop "Fachkräftegewinnung ist wie Goldsuche", bei dem die Wirtschaftsförderung des Landes den Hut auf hat.