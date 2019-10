MOZ

Eberswalde (MOZ) Während einer Veranstaltung am frühen Sonnabendmorgen in der Weinbergstraße gerieten zwei Jugendliche aneinander. Als die Streithähne die Lokalität verließen, begann einer der Beiden seinen Gegenüber zu bedrohen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erteilten dem 18-Jährigen daraufhin einen Platzverweis. Wenig später wurde der junge Mann in einem nahen Park gesehen. Dort gab er aus einer Handfeuerwaffe einen Schuss ab. Hinzugerufene Polizisten konnten ihn vorläufig festnehmen. Eine Überprüfung der Waffe ergab, dass es sich bei ihr um eine Schreckschusswaffe handelte. Einen dafür benötigten kleinen Waffenschein konnte der bereits hinlänglich bekannte Jugendliche nicht vorweisen. Der mit 1,52 Promille stark Alkoholisierte musste die Waffe abgeben und verbrachte die folgenden Stunden in polizeilicher Obhut.