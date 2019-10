Bernhard Schwiete

Storkow/Bugk (MOZ) Der Fahrer kam glimpflich davon, es entstand aber Sachschaden in sechsstelliger Höhe: Bei einem Unfall auf der Landesstraße 741 zwischen Storkow und Bugk ist am Montag der Auflieger eines Sattelzuges umgekippt. Gegen 10.15 Uhr war der Mann am Steuer des Lastwagens der Marke MAN in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, dadurch kam der Auflieger aus dem Gleichgewicht und blieb schließlich an der Böschung auf der Seite liegen. Geladen hatte das Fahrzeug aus dem Landkreis Märkisch-Oderland Schotter, der sich auf die angrenzende Wiese verteilte. Die Ursache für den Unfall war nach Angaben der Polizei zunächst ungeklärt. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 200 000 Euro an.

In Folge des Unfalls war die Fahrbahn teilweise mit Erdreich verschmutzt, sodass der nachfolgende Verkehr nur noch einspurig passieren konnte. Die Bergungsmaßnahmen gelangen nicht auf Anhieb, sondern gestalteten sich kompliziert. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) auf Nachfrage mitteilte, musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden. Es kam aus dem Landkreis Dahme-Spreewald. Mithilfe von Seilen wurde der Auflieger dann wieder aufgerichtet.

Zu diesem Zeitpunkt war es bereits kurz vor 15 Uhr. Während die Bergung lief, musste die Landesstraße vorübergehend komplett gesperrt werden. An der Unfallstelle bildeten sich Rückstaus. Einige Autofahrer wendeten daraufhin, um die Unfallstelle über Wendisch Rietz, Behrensdorf und Limsdorf zu umfahren.