Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Das werden wohl die Wenigsten wissen: Schriftsteller Theodor Fontane machte nicht nur während seiner "Wanderungen" eines Tages einen Abstecher in die Ackerbürgerstadt Gransee. Fontane übernachtete auch dort – und zwar im Hotel und Restaurant Klagemann.

Es war das einst erste Haus am Platze und befand sich auf jenem Grundstück an der Rudolf-Breitscheid-Straße, wo nach der Wende die Mittelbrandenburgische Sparkasse ihre vergleichsweise große "Nord-Brandenburg"-Filiale errichtet hat.

Kenntnis über den Aufenthalt Fontanes hat selbstverständlich der Schulzendorfer Historiker Carsten Dräger. Ein Wissen, das er gerne bereit ist, mit möglichst vielen Neugierigen zu teilen. Zumal Dräger über die Begleitumstände der eigentlich unfreiwilligen Rast Fontanes so manch vergnügliche Episode und Anekdote zu berichten weiß. Etwa dass die Kutscher zu viel Geld verlangten, wie Fontane des Öfteren klagte, weil er die Mark Brandenburg selbstverständlich nicht zu Fuß durchquerte.

Kartoffelsuppe und Blutwurst

Am 15. November ab 18 Uhr wird Carsten Dräger die eine oder andere Geschichte dem neugierigen Publikum vortragen. Und zwar im Literatur-Café von Marina und Harald Hillebrand, also in einem geselligen Rahmen mit einem Angebot an Speisen, die Fontane seinerzeit bevorzugte. Zum Beispiel Schusterjungen, Kartoffelsuppe oder Blutwurst.

Gastgeberin Marina Hillebrand freut sich doppelt. Erst einmal, dass Dräger ihr seine Idee ans Herz legte, im Café einmal über Fontanes Mini-Gastspiel in Gransee zu sprechen. "Weil das sicher ein vergnüglicher Abend mit dem Historiker wird, andererseits weil wir hier in Gransee das Jubiläum des großen Schriftstellers kaum mit einer Veranstaltung gewürdigt haben", erklärt die frühere Stadtverordnete. Es sei in Gransee diesbezüglich zu wenig gemacht worden, klagt Hillebrand. Lediglich eine Privat-Initiative habe es gegeben, nämlich eine von Manuela Röhken in Kraatz. Wobei deren Veranstaltung sogar noch von der Kommune im Rahmen von Werbung gleichsam vereinnahmt worden sei.

Die Literatur-Liebhaberin erinnert sich: Bereits im vergangenen Jahr habe sie, damals noch als Stadtverordnete, auf das Jubiläum des Schriftstellers hingewiesen. Nichts sei aber organisiert worden. Schade sei das, beklagt sie.

Außerdem habe es zwar außerordentlich viele große Veranstaltungen gegeben, "aber Fontane war tatsächlich auch in Gransee zu Gast". Und das sollte nicht sang- und klanglos unter den Tisch fallen, zumal das Gedenkjahr bald vorbei sei.

Dräger ergänzt schmunzelnd, man befinde sich freilich noch in der "Karenzzeit für das Gedenkjahr, denn Geburtstag hat Fontane ja erst am 30. Dezember".

Wie auch immer: Marina Hillebrand kann sich – freilich neben ihrer täglichen beruflichen Arbeit – auf die Veranstaltung relativ gut vorbereiten. Das Café schließt für vier Wochen. Aber am 15. November ist es für Fontane ab 18 Uhr geöffnet.