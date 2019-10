MOZ

Bernau Die Tage werden kürzer, und der Herbst zeigt sich mit seinen bunten Farbtupfern bereits in seiner ganzen Pracht. Auch für die Bernauer Blumenampeln wird es Zeit, in den verdienten Winterschlaf zu gehen. Seit Mai schmücken die rosaroten Geranien und Begonien nun die Straßen der Innenstadt und erfreuen Bernauer und Gäste der Stadt mit ihrer wunderschönen Blütenpracht. Gepflegt von den Mitarbeitern des Zierpflanzenbaus der Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH, setzen die Blumenampeln Farbakzente in luftiger Höhe an den Laternen in der Berliner Straße, der Bürgermeister- und Brauerstraße sowie auf dem Markt- und Steintorplatz.

Am 6. November müssen die Blumenampeln sich nun für die wohlverdiente Winterpause aus dem Bernauer Stadtbild verabschieden, bevor sie im nächsten Frühjahr wieder in voller Blüte die Innenstadt bereichern können. Da die Pflanzen über den Winter nicht eingelagert werden können, wird es eine große Verschenk-Aktion in der Bernauer Innenstadt geben. Die Mitarbeiter des Zierpflanzenbaus der Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH werden die Blumenampeln ab 8.30 Uhr abhängen und auf dem Marktplatz an Pflanzenliebhaber verteilen. Alle Bernauer sind eingeladen, am 6. November vorbeizukommen, um sich einige Pflanzen mitzunehmen. Dafür muss lediglich ein eigenes Gefäß mitgebracht werden, damit die Blumen den Weg in das neue Zuhause gut überstehen.