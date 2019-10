Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Initiativpreis des Brandenburgischen Baukulturpreises 2019 ging nach Seelow. Die am Bau beteiligten Architekten und der Heimatverein erhielten ihn für die gelungene Sanierung des Schweizerhauses Seelow zur Kulturstätte. Aus den 49 Einreichungen hatte die Jury neun Arbeiten nominiert, davon drei Sonderpreise und besagten Initiativpreis. Infrastrukturministerin Kathrin Schneider sowie die Präsidenten der Architektenkammer Christian Keller und der Ingenieurkammer Matthias Krebs überreichten ihn beim Festakt in Potsdam an die Vertreter aus Seelow. Der Preis würdigt die Arbeit der Architekten Hildur Janke-Knorr, Jens Ripp und Landschaftsarchitektin Annekathrin Reek aus Seelow, der Ingenieurbüros Torsten Bracht (Wriezen), Joachim Knorr (Müncheberg) und Henschel & Pangert, Norbert Henschel (Petershagen/Eggersdorf) sowie des Bauherren, den Heimatverein, und der Stadt.

Das Schweizerhaus Seelow hat eine turbulente Geschichte. Das Gebäude wurde mehrfach umgebaut und ab 1919 Mittelpunkt der Simonschen Anlagen. Das war ein landwirtschaftliches Mustergut, das visionär landwirtschaftliche Prozesse neugestaltete und auch gesellschaftspolitisch Neuland betrat. Der Erschaffer des Mustergutes, der jüdische Bankier und Kunstmäzen Hugo Simon aus Berlin, musste 1933 aus Deutschland fliehen. 1945 wurde das Haus während der Schlacht um die Seelower Höhen teilweise zerstört. Später diente es als Wohnheim für den Gartenbaubetrieb, der zu DDR-Zeiten dort eingerichtet wurde.

Neues Kapitel geschrieben

Mit der politischen Wende versank das Areal in einen Dornröschenschlaf. 2007 gründete sich der Heimatverein Schweizerhaus. "Die Vereinsmitglieder holten das einstige Mustergut aus der Umarmung der Natur zurück und fügten dem schicksalsträchtigen Ort mit der Sanierung des Schweizerhauses ein weiteres Kapitel hinzu", heißt es in der Begründung der Jury für die Preisverleihung. Der Heimatverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Simonschen Anlagen wieder erlebbar zu machen, denkmalgerecht zu sanieren und zu einem touristischen Anziehungspunkt zu entwickeln. Ein Konzept, das Geschichte vermittelt und auch den Rahmen der tragischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts nicht ausblendet.

Für die Akteure bedeutet der Preis eine weitere Anerkennung ihres Wirkens auf dem geschichtsträchtigen Areal. Von Anfang an wurden die Bürger einbezogen. Neben den Mitgliedern des Vereins gibt es inzwischen zahlreiche Förderer und Unterstützer. Im Sinne Hugo Simons ist das Schweizerhaus heute wieder eine Begegnungsstätte.