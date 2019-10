Welcher ist ihr Lieblingsspielplatz in Fürstenwalde? Lydia Waiditschka (60): "Mit den Enkeln bin ich gerne an der Stadtmauer. In Süd gibt es einen schönen neuen Platz im Wohngebiet Grüner Grund: sauber, ordentlich, für jedes Alter geeignet." © Foto: Jana Reimann-Grohs

Welcher ist ihr Lieblingsspielplatz in Fürstenwalde?Sandy Pasche (32): "Meine Tochter ist erst ein Jahr alt. Wir sind oft am Goetheplatz, weil wir dort wohnen. Da hat sie alles, was sie braucht. Bei schönem Wetter fahren wir nach Bad Saarow zur Schwanenwiese." © Foto: Jana Reimann-Grohs

Welcher ist ihr Lieblingsspielplatz in Fürstenwalde?Doreen Lahayn (41) mit Philipp (6): "Wir mögen den Spielplatz im Wohngebiet Grüner Grund in Süd. Der wurde vor ein paar Jahren neu gestaltet mit schönen Spielgeräten wie einem Piratenschiff und einer Rutsche." © Foto: Annemarie Diehr

Welcher ist ihr Lieblingsspielplatz in Fürstenwalde?Celine Kilian (20): "Der schönste Spielplatz ist in Süd. Dort hat der Jugendclub nach Ideen der Kinder aus Holz Spielelemente gebaut. Der im Soland-Ring in Nord bietet viel für Kleinkinder." © Foto: Bettina Winkler

Ruth Buder

Fürstenwalde (Freie Autorin) Gute Laune kann man auch bei Regen haben. Das bewiesen alle, die bei der Einweihung des neu gestalteten Spielplatzes auf dem Waldemarplatz dabei waren: Mitarbeiter der Spiko, der Spielplatzkommission der Stadt, des Südklubs, Bürgermeister Matthias Rudolph, Anwohner, Eltern – und natürlich die Kinder. Die nahmen am Sonntag zwischen Punsch trinken und Stockbrot backen eifrig Besitz von ihrem Pumpenturm, für den extra ein Brunnen gebohrt worden war, von ihrem Federwippschiff, von der Rundbank unter der alten Linde und der Schatzkiste am Sandkasten, in die das "Mollzeug" nach dem Spielen verstaut wird. 50 Jahre bestand der Spielplatz bereits bis Anwohner mit Kindern fanden, dass er eine Verjüngungskur verdient hat. "Wir sind jetzt sehr zufrieden", freut sich Katharina Leicht, dreifache Mutter, die mit anderen Eltern ihr Anliegen der Spielplatzkommission vorgetragen und jetzt als Spielplatzpatin ein Auge auf die neue gestaltete Anlage hat. Die können nicht nur die Kleinen, sondern auch Jugendliche nutzen, denn es gibt Möglichkeiten zum Fußball- und Basketballspielen.

Seit 20 Jahren kümmert sich die Spiko, die fachübergreifende Koordinierungsstelle mit Planern und Sozialarbeitern in der Verwaltung, um die Spielplätze in Fürstenwalde. "Diese haben wir immer nur mit Beteiligung und nach den Vorstellungen der Nutzer gestaltet", sagt die scheidende Koordinatorin Kati Fiege, in deren Fußstapfen jetzt Elfi Hirsch tritt. Auch auf dem Waldemarplatz hätten sich die Eltern eingebracht, die Kinder konnten ihre Wünsche äußern. Bei der praktischen Umsetzung unterstützte der Südklub mit seinem mobilen Spielplatzteam und den Mitarbeitern Torsten Naumann und Felix Maier. Die verstehen es, Altes zu recyceln und Neues aufzubauen. Rund 20 000 Euro stehen ihnen pro Jahr aus dem Haushalt für die Spielplatzerneuerung in der Stadt zur Verfügung.

29 Spielplätze, inklusive der Spielpunkte, unterhält die Stadt derzeit. Dazu kommen elf Kita- und Schulspielplätze, die auch von der Spiko betreut werden. Zu tun gäbe es immer etwas, sagt Rudolph. Sorgen bereite derzeit der Mühlenberg-Spielplatz, wo Jugendliche "nicht nachbarschaftskompatibel" ihre Freizeit verbrächten, wo getrunken, geraucht und auch Gegenstände zerstört würden. "Wir arbeiten gemeinsam mit Streetworkern an einer Lösung", so Rudolph.

Granit ersetzt morsches Holz

Der Spielplatz am Goetheplatz werde hoffentlich ab Frühjahr wieder komplett nutzbar sein, sagt Elfi Hirsch auf Nachfrage. Die verrotteten Holzpalisaden an der Hanglage müssen durch Granitsteine ersetzt werden, um einen Erdabrutsch zu verhindern. Die Bauleistung sei bereits ausgeschrieben. Dabei sollen auch zwei Spielgeräte durch ein neues, ein Holzpferd, ersetzt werden.