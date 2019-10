Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in eine Gaststätte in der Straße Große Freizeit in Fürstenwalde eingebrochen. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, durchsuchten die Täter dort das Inventar. Ob auch Gegenstände gestohlen wurden, darüber konnten die Beamten keine Angaben machen. Offen ist auch die Höhe des Gesamtschadens. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren.