Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Aufgrund eines Brückenabbruchs wird die A 10 in Richtung Hamburg zwischen den Autobahndreiecken Barnim und Pankow voll gesperrt. In Richtung Prenzlau endet die freie Fahrt am Autobahndreieck Pankow. Die Sperrung gilt von Freitag, 8. November, 22 Uhr, bis Montag, 11. November, 5 Uhr.

Der von der A 10 aus Richtung Birkenwerder kommende Verkehr wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck ab- und über Summt, Wensickendorf und Wandlitz zur A11-Anschlussstelle Wandlitz umgeleitet. Der von Frankfurt (Oder) kommende Verkehr in Richtung Autobahndreieck Havelland wird ab dem Autobahndreieck Barnim zur A11-Anschlussstelle Wandlitz und von dort über Wandlitz, Wensickendorf und Summt bis zur A10-Abfahrt Mühlenbeck umgeleitet. Diesen Weg nehmen auch die Fahrer, die von der A 11 kommen und in Richtung Autobahndreieck Havelland fahren wollen.

Von der Sperrung nicht betroffen sind der von der A114 kommende Verkehr in Richtung A10 (östlicher Berliner Ring, Frankfurt/Oder); der von der A114 kommende Verkehr in Richtung A10 (Autobahndreieck Havelland) und der von der A10 vom Dreieck Havelland kommende Verkehr in Richtung A114 (Berlin Pankow).