Roland Becker

Velten (MOZ) Wer auf sein Leben zurückschauen will, kann seine Memoiren schreiben oder einen Film über sein Leben drehen. Er kann aber auch in den hauseigenen Keller gehen und an seinem Leben basteln. So wie Frank Steinbock. Der 62-Jährige tüftelt derzeit an einer Modelleisenbahn-Anlage. Es ist schon die dritte in seinem Leben. Doch was hat die mit den 62 Jahren zu tun, auf die der Veltener bereits zurückblicken kann?

Ganz einfach: Wer ein wenig das Leben von Frank Steinbock kennt, der findet es auf der noch längst nicht fertigen Modellbahn-Anlage wieder. Gleich vorn, sozusagen südlich vom Bahnhof, hat die Schultheiss Brauerei ihren Sitz. Für Frank Steinbock, der als Jugendlicher den Beruf des Brauers und Mälzers lernte, ist das ein vertrauter Ort. Ebenso die Kneipe "Scharfes Eck", zu dem die Brauerei-Laster mit Fässern und Bierkästen fahren. Als Berliner Pflanze kennt Steinbock solche Eckkneipen nicht nur von außen.

Gleich gegenüber des Bahnhofs vom fiktiven Mittelstadt, an dem erstaunlicherweise gerade ein Bus der OVG-Linie 807 mit dem Ziel Velten hält, liegt die Sparkasse. Vor dem Miniatur-Gebäude des örtliche Geldinstituts steht ein Polizeiwagen. "Auf die Sparkasse ist gerade ein Überfall verübt worden. Die Figuren – der Bankräuber in Handschellen und der Hundeführer der Polizei – stelle ich auch noch auf", berichtet der Ex-Polizist. In Mittelstadt ist aber noch mehr los. Ein wenig die Straße runter Richtung Osten brennt es gerade. Schwarze, verkohlte Fenster künden vom Unglück. "Später wird auch Qualm aus dem Haus steigen", kündigt der Tüftler an, der in seinem Leben selbst Hunderte von Feuerwehreinsätze erlebt hat. Dieser Miniatur-Fall wäre in der Realität brenzlig gewesen: Bei dem Haus, an dem der rote Brandenburg-Adler zu sehen ist, handelt es sich ums Finanzamt. Gleich nebenan steht das Prachtstück der Stadt: das dem Barock entsprungene Rathaus mit ausladendem Balkon. Wer darauf demnächst platziert wird, kann der Sozialdemokrat bereits verraten. Bislang noch in einer Kiste versteckt fristet Willy Brandt in einem kleinen Schächtelchen noch ein tristes Schicksal. Übrigens passt die Puppe des Ex-Bundeskanzlers und einstigen Polit-Lieblings mit ihrem Maßstab von 1:87 perfekt zur Anlage. Die Spur H0 der Eisenbahnanlage ist im selben Verhältnis zur Wirklichkeit gehalten.

Wenn Frank Steinbock wegen seines wiederentdeckten Hobbys entsprechende Fachgeschäfte aufsucht, kommt er sich mit seinen 62 Jahren jung vor. "Da sind meist nur ältere Herren. Kommen die alle aus ’nem Heim?", fragt er sich dann. Vielleicht haben sie nur ähnlich wie der Veltener ihre Liebe aus Kindheitstagen wieder entstaubt. Frank war etwa acht Jahre alt, als er zu Weihnachten seine erste Anlage geschenkt bekam: "Eineinhalb Kreise mit Schienen, Signalen, ein paar Häusern." Und natürlich eine Lok mit Wagen. "Als ich etwas älter wurde und bei meiner Oma in der Kreuzberger Bergmannstraße war, habe ich meine Anlage selbst aufgebaut und erweitert." Das Taschengeld wurde nun in einen kleinen Modellbahnladen gebracht, um Bäume, Mini-Figuren und Waggons zu kaufen. In der Pubertät interessierten dann Mädchen mehr als Märklin-Züge.

Heute weiß Frank Steinbock gar nicht mehr, wohin damals die Anlage verschwand. Mit Anfang 20 aber kam er wieder auf den Geschmack. "In unserem Reinickendorfer Haus hatte der Hausmeister im Keller eine Eisenbahnanlage." Das alte Fieber erwachte erneut und sorgte dafür, dass eines der drei Zimmer für das Hobby reserviert wurde. Noch heute kann Steinbock die Firmen aufzählen, die vor 40 Jahren all das Zubehör für diese Miniturwelten herstellten. Maßstabgetreue Autos kamen damals neben der Firma Wiking auch von Preiser und damit von dem Unternehmen, das jetzt besagten Willy Brandt im Angebot hat. "Damals waren in den Fachgeschäften meine Augen größer als das Portemonnaie", erinnert er sich. Und die Geldbörse wurde für Wichtigeres gebraucht: die Familie, deren drei Kinder das Zimmer benötigten, in dem die Züge über die Miniatur-Kreise rauschten.

Rund drei Jahrzehnte später dampfen nun wieder die Loks, werden Gleise verlegt, Baumalleen angelegt und Lokschuppen in Betrieb genommen. Das Kind im Mann ist erwacht. Frank Steinbock holt alte Fotos hervor, auf denen die Reinickendorfer Ausgabe seiner Eisenbahnwelt zu sehen ist. Sofort fällt ins Auge: Die neue Anlage, über die gerade eine mit Öl gefütterte Lok kleine Dampfwolken ausstoßend fährt, orientiert sich sehr am Vorgänger. Doch wie im wahren Leben ändert sich einiges. Die OVG-Buslinie 807 gab es vor drei Jahrzehnten ebenso wenig wie ein märkisches Finanzamt. Nur ein Detail war damals schon aktenkundig: Willy Brandt hatte 1970 in Erfurt vom offenen Fenster eines Hotels rund 2 000 jubelnden DDR-Bürgern zugewunken.

Es ist davon auszugehen, dass Frank Steinbock nicht noch einmal seine Eisenbahn-Welt wegsperren muss. Kein Familiennachwuchs wird ihm den ohnehin im Keller gelegenen Raum streitig machen. Dafür gibt’s mittlerweile einen Enkel, der mit seinen knapp fünf Jahren gespannt Opas Basteleien verfolgt. Zu Weihnachten soll der Verkehr auf allen Gleisen aufgenommen werden. Das hat er ihm versprochen. Fertig sein aber wird die kleine Modellstadt nie. Immer gibt es etwas zu verändern, zu reparieren, auszutauschen. Auch hier ähnelt die Miniatur- der wahren Welt.