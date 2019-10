MOZ

Beeskow (MOZ) Polizeibeamten ist am Sonntag ein Pkw-Fahrer aufgefallen, der mit seinem Auto unsicher unterwegs war. Gegen sechs Uhr morgens haben die Beamten den Fahrer in der Poststraße gestoppt. Während der Kontrolle des 52-Jährigen bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Mit dem Streifenwagen brachten die Polizisten den Fahrer zum Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobeentnahm.