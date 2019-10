Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) "Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel hätten wir bei besserer Chancenverwertung einen noch viel höheren Sieg landen können. Wichtig war vor allem, dass wir uns als kompaktes Team präsentierten und uns auch von Härte und manch Provokation nicht aus dem Konzept bringen ließen." Coach Tomasz Lapinski sprach’s und durfte mit seinem FC-Schwedt-Team also weiterhin als Tabellenführer den beschwerlichen Landstraße-Heimweg aus der Ostprignitz antreten.

Hüben wie drüben verpufften die ersten Chancen, ehe Philipp Ulrich bei zunehmender Dominanz der Gäste mit einer Flanke Michal Studzinski bediente, der zum 0:1 vollendete (19.). Einmal mehr als direkter Freistoß-Vollstrecker erwies sich Ulrich knapp einer Viertelstunde später (0:2/ 30.). Und als der linke Außenspieler in den nächsten sieben Minuten noch zweimal vom Flügel Bälle präzise ins Zentrum brachte, bereitete zunächst Manuel Fuchs für Dmytro Donos das 0:3 vor (34.), ehe Studzinski mit seinem zweiten Treffer die Fronten frühzeitig klärte (0:4/37.).

Elfmeter nach Mauer-Hand

Das Duo Marcin Wawrzyniak/Donos besaß nach dem Seitenwechsel zwei der zahlreichen weiteren Schwedter Möglichkeiten zum Führungsausbau, ein Schuss des eingewechselten Nico Hanse wurde genauso pariert wie der Versuch von Benjamin Lemke. Dass der FK Hansa durch einen Elfmeter von Marcus Krüger (bei einem Freistoß war der Ball Stasiak in der Mauer gegen den Arm geprallt) und einen Sonntagsschuss aus gut 20 Metern durch Jochen Meier in den Winkel noch zur Ergebniskosmetik kam, konnten die Gäste angesichts des Spielstandes letztlich wohl problemloser verkraften als die Fülle ausgelassener Chancen. Donos und Ulrich per 28-Meter-Freistoß besaßen die letzten.

Angesichts der noch weiter andauernden Verletztenmisere insbesondere im zentralen defensiven Mittelfeld (Michal Adamczak, Bjarne Zenk) ist es schon erstaunlich, dass den Oderstädtern bereits der achte Sieg im zehnten Match gelang.

Fünf Spiele im November

Lediglich gegen beide Aufsteiger – die mit einem Spiel Rückstand in der Tabelle als Verfolger lauernden Glienicker Fortunen und Concordia Buckow/Waldsieversdorf – wurde verloren. Es folgen nun fünf November-Partien, ehe es wegen zweier vorgezogener Begegnungen für die Oderstädter bereits am 30. November in die Winterpause geht. Eine Podestplatzierung wäre ein schönes vorweihnachtliches Geschenk. Sonnabend ist Chemie Premnitz (9.) zu Gast.

Schwedt: Bartosz Klonowski – Stephan Liermann (69. Markus Heise), Lukasz Kargol, Radoslaw Stasiak, Benjamin Lemke, Marcin Wawrzyniak (77. Marcel Freitag), Manuel Fuchs (63. Nico Hanse), Nico Hubich, Michal Studzinski, Dmytro Donos, Philipp Ulrich