Jürgen Kern

Angermünde Das ziemlich unwirtliche Herbstwetter lockte nur gut 100 Zuschauer ins Jahnstadion. Das Spiel selbst erwärmte auch nicht gerade. Zu klar verhinderten die taktischen Vorgaben ein flüssiges Spiel. Die Platzherren von Coach Matthias Kandula agierten mit zwei Viererketten, womit sich die Gäste sehr schwer taten. Dem VfB von Übungsleiter Maik Zürner fehlte es seinerseits am schnellen Übergang in den Angriffsmodus durch öffnende Pässe in die AFC- Hälfte. Zudem wurde das Flügelspiel oft sträflich vernachlässigt.

Die Angermünder bevorzugten das überfallartige Spiel nach vorn. So erkämpfte Silvio Steinbrecher auch den ersten Eckball (4.). Danach deuteten die Gramzower aber an, wie der AFC zu packen sein könnte. Erst war es eine flüssige Kombination, deren Abschluss von Florian Andres aber geblockt wurde. Dann flankte Sören Seethaler, der aufmerksame Keeper Sasa Bozickovic fischte den Ball vor Andres herunter. Es ging auf engstem Raum durchaus auch haarig zu – Referee David Schrödter löste dies aber mit besonnener Konsequenz. Insgesamt verteilte er in diesem intensiven Spiel für den AFC viermal, für den VfB dreimal Gelb.

Ziese trifft aus spitzem Winkel

Einer der AFC-Schnellangriffe leitete über Steinbrecher das 1:0 ein – seine Vorarbeit nutzte Lars Meyer, für den sich in der Mitte niemand zuständig fühlte, aus 18 Metern unhaltbar für Mateusz Silewicz zur Gastgeber-Führung (18.). Nach genauer Schmidt-Ecke köpfte Tobias Schuchert übers Tor (28.). Ein paar Minuten später bewiesen auf der Gegenseite drei Ecken in Folge den Gäste-Angriffswillen, aber sie belegten auch deren mangelnde Effektivität vorm Tor. Dann öffnete Marcel Blume per Diagonalball zu Bruder Danny das Feld. Der wurde rustikal angegangen, aber offenbar nicht elfmeterwürdig. Dann fand Blume in Abwehrchef Martin Rakoczy seinen Meister.

Noch vor der Pause hebelten Meyer und Lucas Wagner die abermals sorglose Gramzower Deckung aus, Eric Ziese bekam den Ball durchgesteckt und markierte aus spitzem Winkel das 2:0 (43.) – vielleicht nicht ganz unhaltbar für Mateusz Silewicz.

Die zweite Hälfte brachte spielerisch wenig Erbauliches, spannende Strafraumszenen fehlten. Florian Andres hatte gleich nach der Pause die größte Chance, aber Pfosten und Verteidigung verhinderten den Anschlusstreffer. Zwei Kopfbälle verfehlten das gegnerische Tor. Für den AFC bewirkte Philip Thimians Einwechslung noch einen Schub. Wagner vergab in der Nachspielzeit und hatte dabei das Abspiel zum freistehenden Steinbrecher "vergessen".