Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Berlin. Es waren überzeugende Auftritte bei Petkos Fight Night im Maritim Hotel. Denny Heidrich vom Fürstenwalder Klappert-Team holte sich durch Technischen K. o. in der 2. Runde nach 2:10 Minuten gegen Ibrahim Odobasic (Bosnien-Herzegowina) den Titel des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB) im Cruisergewicht (bis 90,5 Kilogramm). Rico Schultz feierte nach fünf Jahren Pausen mit dem TKO-Sieg in der 4. Runde (2:12 Min.) gegen Kenan Penjic (ebenfalls Bosnien-Herzegowina) eine erfolgreiche Rückkehr in den Ring.

Ein Stück Box-Geschichte

"Denny hat gegen einen stürmisch agierenden Gegner, der selbst auf ein vorzeitiges Ende aus war, gut geboxt, mit langen Händen gearbeitet und bereits zu Beginn Wirkungstreffer erzielt, in der zweiten Runde dann alles klar gemacht", sagte Trainer Hartmut Klappert nach dem auf zehn Runden angesetzten Kampf. "Ein schöner Erfolg bei seiner Titelkampf-Premiere. Am Dienstag geht es mit dem Training weiter, wahrscheinlich im Dezember steht der nächste Kampf an."

Heidrich freute sich über den Sieg und auch darüber, "ein Stück Box-Geschichte geschrieben zu haben. Nach unserem heutigen Promoter Alexander Petkovic bin ich nämlich nach 18 Jahren der erste Deutsche, der den internationalen BDB-Titel im Cruisergewicht geholt hat", wusste der 32-jährige Heidrich aus Königs Wusterhausen. In der Ringecke hatte Nick Klappert assistiert, der seinerseits am 9. November beim Kampfabend der Universum Promotion in Hamburg den Continental-Gürtel der International Boxing Organization (IBO) im Superweltergewicht holen will.

Aufwärtshaken zum Kopf

Soweit ist Schultz noch nicht. Aber der 32-jährige Fürstenwalder freute sich nach dem vorzeitigen Sieg des auf sechs Runden angesetzten Kampfes im Catchgewicht von 75 kg über sein gelungenes Comeback. "Allerdings war es schwieriger als erwartet. Der Gegner war groß und schwer und hat sich ordentlich gewehrt." Schultz hatte Penjic in der 3. Runde schwer am Körper getroffen, sorgte dann mit einem Aufwärtshaken zum Kopf für die Vorentscheidung. Der Bosnier wurde erneut angezählt, stellte sich noch mal dem Kampf, aber der Ringrichter brach ab. "Es war eine prima Atmosphäre vor großer Kulisse und hat Spaß gemacht."

Sein Team-Chef Nick Hannig vom Boxclub Bestensee in Berlin bestritt den Hauptkampf, gewann in zwölf Runden gegen den Südafrikaner Ryno Liebenberg einstimmig nach Punkten den internationalen Titel des World Boxing Council (WBC) im Leichtschwergewicht.