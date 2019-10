Katharina Schmidt

Blumenhagen (MOZ) Die Stadtwehrführer kamen und gingen, aber Ortswehrführer Gerhard Toepler blieb. Weil jedoch auch der Standhafteste mal Adieu sagen muss, verabschiedete sich Toepler am Freitag von seinen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blumenhagen nach 35 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand. Nachfolger Torsten Walter werde "in große Fußstapfen treten", sagt Thomas Droese, stellvertretender Stadtbrandmeister. Für Rührung sorgte der Besuch von polnischen Kollegen aus Ognice, mit denen Blumenhagen dank Toepler eine gute Verbindung pflegt.