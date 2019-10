Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Holger Hamann und Oliver Krieg-Düring, beide von der Firma Vorwerk Mesa, haben am Montag angefangen, Lampenketten für das Lichterfest aufzuhängen. Sie sind für die Dekoration der Straßenlaternen zuständig, ein zweites Team von der Firma Naumann begann gerade, die Bäume zu verzieren. Das Erkneraner Lichterfest findet traditionell am ersten Advent statt, der in diesem Jahr auf den 1. Dezember fällt. Am ganzen Wochenende soll gefeiert werden. Kitas, Schulen und Vereine gestalten ein Bühnenprogramm. Auch ein Lampionumzug ist wieder geplant.