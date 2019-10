Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mehrere Flohmärkte und Feste hat das Quartiersmanagement Fürstenwalde Nord in den letzten anderthalb Jahren in der Trebuser Straße 60 organisiert. "Dabei kam der Wunsch nach einer großen überdachten Veranstaltungsmöglichkeit auf dem Hof auf", sagt Robert Meldt. Andere Ideen gebe es für den Stadtteil ebenfalls, weiß der Quartiersmanager aus dem Kontakt zu Anwohnern. Nur haperte deren Umsetzung bislang am Engagement oder am Geld. Dabei sind die Aussichten, für Projekte Gelder zu erhalten, die das Zusammenleben in Nord fördern und den Stadtteil lebenswerter machen, gar nicht schlecht: Im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt unterhält die Stadt einen Fond, aus dem sie Vorschläge von Bürgern zu 50 Prozent kofinanziert. Die andere Hälfte stellen Privatleute, Interessengemeinschaften oder Firmen ein. Der städtische Zuschuss beträgt dabei maximal 10 000 Euro. Feste etwa werden zu hundert Prozent bezuschusst, Gemeinschaftsgärten zu 40 Prozent.

Noch bis 15. November können Bürger ihre Ideen für den Stadtteil Nord einreichen. "Das Quartiersmanagement berät und unterstützt bei der Antragstellung", sagt Robert Meldt. "Außerdem suchen wir Anwohner, die gemeinsam mit anderen Vertretern über die eingereichten Anträge entscheiden."

Kontakt Quartiersmanagement: quartiersmanagement-nord@caritas-brandenburg.de, Tel. 03361 7394856