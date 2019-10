BRAWO

Brandenburg Das neu gegründete Netzwerk ZuPf – Zukunft Pflege Brandenburg an der Havel – präsentiert am Mittwoch, 6. November, in der Zeit von 11-16 Uhr in der Sankt-Annen-Galerie vielfältige Informationen zu den Themen Pflege und Älterwerden.

Die Mitglieder, darunter viele Pflegeprofis und Beratungsdienste, stellen sich vor und geben Auskünfte zu den Hilfsmöglichkeiten im Pflegefall und darüber hinaus. Jeder, kann sich kostenlos informieren – sei es zur Vorsorge oder aus der eigenen Betroffenheit heraus. Dazu werden viele Mitmachaktionen geboten.

Nähere Informationen dazu bietet auch die Ausstellung "Gut älter werden im vertrauten Wohnumfeld", die im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof vom 4. bis 15. November zu den Öffnungszeiten zu sehen ist. Sie zeigt, auf welche unterschiedlichen Weisen Gemeinschaft in Stadt und Dorf lebendig gestaltet werden können.