Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) (freier Autor) Frankfurt, vor dem Krieg eine stolze und ansehnliche Beamtenstadt, hat im April 1945 ihr Antlitz verloren. Bomben zerstörten wunderschöne Häuser der Innenstadt, auch Kriegssieger brandschatzten. Weitere Bauten von historischem Wert wurden in DDR-Zeiten vernichtet. Doch in den zurückliegenden drei Jahrzehnten ist viel geschehen. Viele graue Häuser und triste Straßenzüge besitzen ein neues Gesicht. Diese Serie soll Lust auf die Stadt machen: Ein unsystematischer Streifzug durch die Zeit – lokalpatriotisch und einseitig, mit Mut zu Lücken.

17 Kinder, die Mehrheit Jungs, die Schülermütze auf dem Kopf. Das berührende Bild, um 1900 vom Frankfurter Fotografenmeister Otto Fricke vor der Garnisonschule aufgenommen, zeigt das Gebäude des heutigen Kleist-Museums. Fricke war einst Mitarbeiter im Atelier des Fotografen Leopold Haase, übernahm nach wenigen Jahren das Geschäft seines Vorgesetzten und schuf einen über ein Jahrhundert erfolgreichen Frankfurter Familienbetrieb.

Der Spätbarockbau – später Heeresbauverwaltung, in DDR-Zeiten anfangs Stasi-Objekt – ist ein Hingucker. Der einstige Chef des Stadtarchivs Ralf-Rüdiger Targiel lässt uns in seinem Buch "Frankfurt (Oder) – so wie es war" in das Frankfurt von damals eintauchen. Prinz Leopold von Braunschweig, der beim großen Oder-Hochwasser am 27. April 1785 ertrank, ließ dieses wunderschöne Gemäuer acht Jahre vor seinem Tod für "seine" Soldatenkinder bauen. Er übernahm 1776 das Regiment und "wusste vom Elend der Kinder – und verwirklichte einen schon länger in Frankfurt bestehenden, aber aus Geldmangel nicht verwirklichten Plan: die Schaffung einer Garnison-Schule." Wobei Targiel "Garnison-Schule" tatsächlich nur mit einem "S" schreibt. "In zahlreichen Publikationen steht das falsch."

Ein Sprung ins 20. Jahrhundert. Nur gut, dass Frankfurts Rat der Stadt 1965 einen Beschluss "zur kulturellen Nutzung" und zum "Ausbau zur Kleist-Gedenkstätte" fällte. Fast 360 000 DDR-Mark flossen in die Sanierung, ausgeführt vom VEB Baureparaturen. Am 20. September 1969 wurde das Haus offiziell als "Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte" eröffnet. Im Veranstaltungsraum im Erdgeschoss fanden nun etwa 50 Besucher Platz.

Mit der Wiedervereinigung 1990 blieb das Haus zunächst in städtischer Obhut. Nach Gründung des Vereins "Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte" wurde das Museum 1995 "als eine vereinseigene Institution mit öffentlichen Mitteln finanziert, die vom Bund, vom Land Brandenburg sowie der Stadt Frankfurt (Oder) bereitgestellt wurden", heißt es auf der Internet-Plattform des Museums. 1999 wurde es "zu Zwecken der Sanierung geschlossen. Im Zuge dieses Umbaus wurde das barocke Haus in seinen jetzigen Zustand versetzt und die seit 1977 bestehende ständige Ausstellung neu gestaltet."

Juli 2013: Architekt Grischa Lehmann aus Offenbach bei Freiburg übergab an OB Martin Wilke und Museumsdirektor Wolfgang de Bruyn den Schlüssel für den Neubau – ein "sichtbares Markenzeichen für das Kulturland Brandenburg", wie Staatssekretär Martin Gorholt formulierte. Bund, Land und Stadt investierten 5,3 Millionen Euro in die Erweiterung des nationalen Literaturmuseums.

Auf vier Ebenen beherbergt das neue Haus nun die Sammlungen des Kleist-Museums, die Bibliothek, eine Ausstellungsebene sowie einen Veranstaltungsraum und Räume für die kulturelle Bildung. Mit einer modernen schlichten Formsprache setzt sich der Neubau vom nebenan existierenden barocken Einzeldenkmal von 1777 ab. Die Fassadenelemente des 26 Meter langen und zwölf Meter hohen Baukörpers bestehen aus Wachenzeller Dolomit. Denkmalschützer Ulrich-Christian Dinse zeigte sich zufrieden, wie der Erweiterungsbau architektonisch mit dem historischen Bau harmoniert.