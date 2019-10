Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Mit seiner saphirblauen Aluminiumverkleidung sieht das neue Stadtmöbel aus wie ein großes Smartphone. Wer das Touchscreen der Edelstahl-Stele berührt, bekommt Informationen zu Sehenswürdigkeiten in einem Radius von 500 Metern, aber auch den einen oder anderen Geheimtipp.

Unter dem Button "Unvermutet" verweist sie den Nutzer zum Beispiel auf den Weltkugelbrunnen am Europacenter. Das moderne Wasserspiel aus den 80er-Jahren, bei dem das kühle Nass über eine gebogene Treppe in das tiefer liegende Becken fließt, ist von interessanten Granitfiguren wie Krokodilen und einem Schweißer umgeben und wird von den Einheimischen "Wasserklops" genannt.

Die moderne Säule ist eine von acht neuen digitalen Touristen-Stelen, die seit Montag unter anderem in der City West, auf dem Alex, am Tierpark und in der Altstadt in Köpenick stehen. Sie sind quasi die Vorhut von insgesamt 220 Informationsstelen, die bis 2023 stadtweit aufgestellt werden sollen.

Sie orientieren sich in ihrer Farbgestaltung an den blauen Pfeilwegweisern, die an Straßenkreuzungen auf Sehenswürdigkeiten in der Nähe hinweisen. "Die zusätzlichen Stelen helfen nicht nur Touristen, Berlin in seiner ganzen Vielfalt zu entdecken, sondern auch Berlinern, sich besser zu orientieren", erklärt Ingmar Streese, Staatssekretär für Verkehr und Umwelt.

Gemeint sind damit vor allem auch die allgemeinen Infos zu Bahnhöfen, Bushaltestellen, Taxiständen, Spielplätzen und Toiletten. Daneben weisen sie den Neugierigen vor allem auf die Sehenswürdigkeiten in Fußnähe hin. Unter dem Unterpunkt "Meistbesucht" kann man sich am Kudamm zum Beispiel in die Geschichte der Gedächtniskirche einlesen, die mit ihrem kriegszerstörten Turm gleich nebenan in den Berliner Himmel ragt und nicht nur zu Andachten, sondern auch zu einer kostenlosen Ausstellung lädt.

Der Nutzer erfährt aber auch etwas über den "Goldenen Riss" im Boden des Breitscheidplatzes, der als Mahnmal an die Opfer des Terroranschlages auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016 erinnert. Wer die Rubrik "Umsonst und draußen" anklickt, bekommt den Tipp, das erst vor wenigen Jahren sanierte Bikini-Haus aus den 50er-Jahren zu besuchen, von dessen neuer Dachterrasse man einen unerwarteten Blick auf die Tiere im Berliner Zoo und die City West hat. Über einen QR-Code können Nutzer aber auch weitergehende Infos abrufen. Zudem bieten die modernen Aufsteller, die Teil des Projekts "Free WiFi Berlin" sind, auch einen kostenfreien Zugang ins Internet.

Erst mal ein Test

In anderen Metropolen wie Wien, New York und Sidney sind digitale Informations- und Wegleitsysteme schon Standard. "Berlin hätte es fünf Jahre früher sicher auch gut getan", sagte Barbro Dreher, Staatssekretärin für Wirtschaft. Ihr Haus zahlt 90 Prozent der Kosten von insgesamt 17 Millionen Euro. Denn der Tourismus sei mit 13,5 Millionen Berlin-Besuchern im vergangenen Jahr ein riesiger Wirtschaftsmotor für die Stadt. Gute Argumente also, um Berlin noch attraktiver für Besucher zu gestalten und mithilfe der Stelen Gäste auch auf Highlights in den Randbezirken neugierig zu machen, findet die Staatssekretärin.

Aber noch soll getestet und im Zweifelsfall verbessert werden. Erste Anmerkungen von Passanten gab es schon kurz nach der Enthüllung. Ein 40-jähriger Mann mit Blindenstock bemängelte, dass die Lautstärke des Audio-Moduls für sehbehinderte Menschen für den vielbefahrenen Kudamm zu schwach eingestellt ist. "Immer wenn die Grünphase einsetzt, kann ich kaum noch was verstehen."