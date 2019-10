Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einen Sonderkulturausschuss zur Zukunft der Stadtbibliothek wird es am 11. November in Eisenhüttenstadt geben. Gut möglich, dass dort auch der Tourismusverein Oder-Region (TOR) eine Rolle spielen wird. Denn bislang gibt es Überlegungen, dass der TOR ebenfalls ins Lindenzentrum zieht. Als Verkaufs- und Informationsraum soll dann eine aktuell leer stehende Geschäftsfläche im Erdgeschoss dienen. Zudem soll der Verein nach Informationen der MOZ zusätzlich Räumlichkeiten innerhalb der Stadtbibliothek nutzen. Was mit der stadteigenen Fläche in der Lindenallee werden könnte, in der der Tourismusverein zurzeit Zuhause ist, ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig ist klar, wie im Falle eines Umzugs der Fahrradverleih des TOR funktionieren soll. Genau wie die Sparpläne bei der Bibliothek birgt die Umzugsidee für den Tourismusverein Konfliktpotential und stößt bei den Betroffenen nicht auf große Gegenliebe.

Was die Bibliothek angeht, hat sich bezüglich der anvisierten Minimierung der Bibliotheksfläche auf eine Etage herauskristallisiert, dass sich die Mietkosten durch die Halbierung der Fläche keinesfalls halbieren. Das aber war das Ziel. Doch dann gelten nicht mehr die Konditionen für den Ankermieter, die der Vermieter der Stadt zugestanden hat. Ob es diesbezüglich neue Überlegungen oder Pläne gibt, wird der öffentliche Ausschuss möglicherweise zeigen. Dieser beginnt um 17 Uhr im Rathaus.