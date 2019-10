Klaus Kleinmann

Bernau Die Bernauer St. Marien Kirche ist bekanntlich 500 Jahre alt und so alt ist eben auch ihr der Altar aus dem Umkreis von Lucas Cranach. Er trägt schwer an der Last seiner Jahre, dringend muss er renoviert werden. So ein Vorhaben ist nicht preiswert: Kirchenmusikdirektorin Britta Euler sagt, dass etwa 270 000 Euro vonnöten sind. Durch das Engagement einer Stiftung und durch Bundesmittel kommt schon viel zusammen - einen weiteren Teil erhofft man sich aus Spenden durch das Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters. Dafür bedankte sich Britta Euler bei den Musikern und Initiatoren des Konzertes, zu denen auch Bürgermeister André Stahl gehörte.

Die Kirche St. Marien ist für ihre musikalischen Highlights bekannt, der Name des Bundespolizeiorchesters sorgte offenbar für zusätzliche Neugier. Sie wurden nicht enttäuscht, denn das symphonische Blasorchester mit seinen 45 Mitgliedern sorgte für ein sehr abwechslungsreiches Programm. Dirigent Gerd Herklotz sagte, das Orchester habe seinen Proberaum in Waldfrieden, und man fahre auf dem Weg dorthin immer durch Bernau. Es sei daher eine besondere Freude, hier aufzutreten.

Programm sorgt für gute Laune

Gleich beim ersten Stück übertrug sich diese Freude auf das Publikum, denn das Orchester intonierte "Flourish" von Ralph Vaughan Williams, das kräftig mit Pauken und Trompeten daherkam und durch seinen Schwung gute Laune verbreitete. Gerd Herklotz erklärte es als Tusch für alle, die Geburtstag haben - die Kirche eingeschlossen. Mit "Sheltering Sky" folgten nachdenkliche, andächtige Töne: Der Schutz des Himmels sollte auch der Kirche gelten, die noch lange unversehrt überdauern möge.

Manchmal klang es ein wenig modern und dissonant, andere Stücke waren feierlich, aber immer glänzte das Orchester durch seine Leistung. Bei "Oblivion" von Astor Piazzolla wusste Gerd Herklotz zu berichten, der Komponist habe als Kind in seiner Umgebung so häufig Tangomusik hören müssen, dass sie ihm auf die Nerven ging und er sich später als Komponist mit anderen Stilrichtungen versuchte. Seine Kompositionslehrerin habe ihn aber animiert, doch einen Tango zu schreiben - und von Stund an hatte Piazolla seine Leidenschaft entdeckt. "Oblivion" stammt aus einem Film mit Tom Cruise und klingt zwar nicht nach einem typischen Tango, dafür aber eindrucksvoll nach Dolby-Sound und Technicolor. Weitere Programmhöhepunkte waren die "Festmusik der Stadt Wien" von Richard Strauss und die beiden Zugaben, ein Medley aus "My fair Lady" und der Ohrwurm "Moon River".

Volle Spendenkasse

Im Hinausgehen folgten die Zuhörer der Bitte von Gerd Herklotz, sie mögen sich doch als Schein-Werfer betätigen: Die Spendenkörbchen waren gut gefüllt. Bürgermeister André Stahl, der das Konzert mit angehört hatte, zeigte sich erfreut über die satten Klangfarben und die gute Akustik. Hier ist Musik gerade dann ein Genuss, wenn sie von einem großen Orchester gespielt wird.