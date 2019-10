MOZ

Jüterbog (MOZ) Seit 15 Jahren gibt es die Qualitätsinitiative "Brandenburger Gastlichkeit". Nun wurde in Potsdam erstmals die Plakette "Gastgeber des Jahres" verliehen.

Mit dem Titel darf sich das "Res­taurant Herrmann" im Hotel zum Goldenen Stern in Jüterbog schmücken.

Im Beisein von 150 Gastronomen und Gästen wurde die schwarz-goldene Plakette gestern im Rahmen einer Auszeichnungs-Gala vergeben. Damit würdigt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Brandenburg die Anstrengungen der Unternehmen, die sich seit Jahren mit motivierten und qualifizierten Mitarbeitern um Servicequalität, Regionalität und Nachhaltigkeit sowie aktives Online-Marketing bemühen. Die Jury bestand aus Vertretern der IHKs, der Tourismusverbände, von pro agro, den Gastro-Piraten sowie dem Dehoga Brandenburg.

150 Betriebe beteiligten sich

Insgesamt haben sich über 150 Teilnehmer an der "Brandenburger Gastlichkeit" beteiligt. Das beweist, dass man in jeder Reiseregion des Bundeslandes mittlerweise gut essen kann. Die begehrten Gastlichkeits-Plaketten gehen in diesem Jahr in die Reiseregionen Spreewald, Fläming, Dahme-Spreewald, Ruppiner Seenland und Prignitz. Darüber hinaus gibt es in jeder Region Unternehmen, die besonders auf Servicequalität setzen und sich Jahr für Jahr dem Test stellen. Neben der Plakette erhält jedes Unternehmen eine detaillierte Auswertung seines Testergebnisses sowie seinen persönlichen "Gastlichkeits-Score" – das Ergebnis aus Test, Online-Reputation und Selbstauskunft.