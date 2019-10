Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) Das "Bulle und Bär" hat sich mit einer innovativen Küche innerhalb des vergangenen Jahres fest in der Frankfurter Gastronomielandschaft etabliert. Bei der 39. MOZ-Kneipennacht ist das Lokal in der Tunnelstraße am Mittwochabend zum zweiten Mal dabei. Diesmal setzen die Inhaber Patrycja Myzk und Ingo Bössert nun auf Schlager und Co. Dazu haben sie Angela Weidner eingeladen. Viele kennen sie noch als Frontfrau der Countryband "Tramp". Inzwischen ist Angela Weidner mit ihrem Soloprogramm als Entertainerin und Sängerin im Lande unterwegs. In der Darstellbar wird es am Mittwoch jazzig: Eigentlich heißt die Band ja "Jacofon" ("Jatzofon"), doch vielen ist sie als Begleitband der MOZ-Talkshow bekannt. Es ist ein deutsch-polnisches Jazz-Trio mit dem Saxofonisten und Klarinettisten Jacek Fałdyna, dem Pianisten und Gitarristen Sören Gundermann und dem Kontrabassisten und Perkussionisten Thomas Strauch.

Wirtin Christel Maul wird wieder die beliebten Ost-Cocktails kredenzen und das Rezeptbuch dafür, zu Gunsten der Bürgerinitiative Lennépark verkaufen.