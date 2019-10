Frank Groneberg

Siehdichum (MOZ) Sie sind im Auftrag der EWE Netz GmbH in der Gemeinde Siehdichum unterwegs – Lutz Hoppe und Michael Wiesenthal von der TBD Technische Bau-Dienstleistungen GmbH & Co. KG aus Bernau. Seit Montag kontrollieren die beiden Fachleute das Erdgasnetz in den Ortsteilen Pohlitz, Rießen und Schernsdorf und in den Siedlungen, die zur Gemeinde gehören. Etwa drei Wochen lang werden sie in Siehdichum arbeiten. Wie die EWE Netz GmbH mitteilt, können sich die Fachleute jederzeit ausweisen. Die Netzkontrolle ist für die Gaskunden kostenlos.