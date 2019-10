Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Die auf dunkelgrünen Stoff gehefteten Herbstblätter kündeten auch zur 20. Auflage von einem "Herbstkonzert bei Kerzenschein". Das warme Flackern vieler Kerzen verwandelte die Erlengrundhalle wie schon 19 Jahre in Folge an diesem Nachmittag in einen Konzertsaal.

Zum Jubiläumskonzert mit dem Kammerorchester Capella Amadeus unter Dirigentin Chih-Yin Huang-Niemand, die diesen schönen Glanzpunkt mit ihrem Ehemann, Solotrompeter und Orchestermitglied Jörg Niemand einst als Geschenk an den neuen Wohnort Altlandsberg in die Welt setzte, war alles wie sonst und am Sonnabend doch wieder anders.

Anspruchsvoll und populär

Zahlreiche kulturelle Zugpunkte, Lesungen, der Gruselrundgang mit Endpunkt vor der Halle, Konzerte im Umfeld stellten ein nicht zu unterschätzendes Wagnis dar. Es wird schwerer, dieses, aus freien Stücken und auf eigenes finanzielles Risiko auf die Beine gestellte Konzert zu stemmen, ohne in Rote Zahlen zu rutschen und den eigenen Anspruch zu minimieren.

An die 30 gestandene Berliner Kammermusiker auf die Bühne einer Mehrzweckhalle zu bringen, wo sie zur Freude eines teils nicht gewöhnlichen Konzertpub­likums anspruchsvolle populäre klassische Kompositionen darbieten, das muss gewollt und zuwege gebracht werden. Jahr für Jahr, trotz eines Konzert- und Orchesterlebens im Hauptberuf, neben der Tätigkeit als Musikpädagogin an der Kreismusikschule und Familienleben mit Kindern.

So verabsäumte es Bürgermeister Arno Jaeschke nicht, dem inzwischen Neuenhagener Ehepaar Niemand für all den Einsatz, das Risiko, die Hilfe von Familie, Freunden und Bekannten für diesen speziellen Altlandsberger Höhepunkt zu danken. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, welche sich stets finanziell an der Unterstützung für den Konzertraum beteiligt, wartete dazu anekdotisch mit einer seiner Erinnerungen auf. Für das erste Konzert habe er so an 86 Zuhörer gedacht, sagte Ravindra Gujjula, und sei damals glücklicherweise schon enttäuscht worden. Es wurden deutlich mehr.

Die Dirigentin spielte den Ball zurück und dankte für die Wertschätzung, was in ihrer Erinnerung auch mit dem festen Besuch Gujjulas und des jeweiligen Stadtoberhauptes seit 20 Jahren verbunden ist. Neben der Musik an diesem Vorabend gab es für die Jubiläumskonzertgäste u. a. noch einen Extra-Rabatt für das Capella-Amadeus-Konzert "Winterträume" am 21. März in der Petershagener Giebelseehalle.

"Immer wieder schön", schwärmte Herbert Habicht, der seit jeher wie andere über Sponsoring unterstützt. "Eine schönere Atmosphäre als in der Giebelseehalle Petershagen", lobte Familie Tschörtner, seit etwa zehn Jahren unter den Stammzuhörern. Der Termin sei stets gesetzt, hieß von anderen, darunter Klaus-Dieter Walke aus Eggersdorf.

Wenngleich nicht jeder die ureigene Niemandsche Note mit den ebenso im selbst hergestellten Programmheft nachzulesenden Erläuterungen zu Werken und Komponisten als notwendig erachtet, sie besitzt einen liebenswerten Charme, hat etwas Familiäres, was andere indes lieben.

So erzählte denn Ehemann Jörg vom berenteten Musikerkollegen, der eine ebensolche alte Aida-Fanfare an der Wand hängen hatte wie er, was die Idee zum Spielen des Triumph­marsches ins Programm brachte. Ehefrau Chih-Yin berichtete von den Konzerten in ihrer Heimat Taiwan, 8000 Zuhörern und einem Flashmob, dem mehrere Zehntausende folgten ... Und wandte sich ans Publikum: "Sie sitzen noch? Wollen Sie noch was hören? Darf ich?"