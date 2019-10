Ziethener Kreuz: Das Land will die B 198 Richtung Autobahn am Abzweig L 200 Richtung Chorin im nächsten Jahr umbauen und erneuern. Die gerade Durchfahrt von der L 200 soll dann verschwinden und der Radweg aus Ziehen an das Kreuz angebunden werden. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Land plant im kommenden Jahr gleich mehrere Baumaßnahmen auf Bundesstraßen in der Ostuckermark. In Schwedt werden Abschnitte der B 2 und B 166 erneuert, zwischen Angermünde und Greiffenberg wird die B 189 in Kerkow saniert, in Gartz wird das letzte Pfasterstück der B 2 Richtung Grenze erneuert und auf dem Weg nach Berlin soll die B 189 am Abzweig der L 200 gebaut werden.

Drei Baustellen in Schwedt

Die neue Bundesstraße 2 zwischen dem Abzweig Pinnow und Schwedt erhält 2020 eine neue Decke. Der Landesbetrieb Straßenwesen will mit der Fahrbahn­erneuerung im Frühjahr starten. Geplant waren die Arbeiten bereits vor mehreren Jahren, mussten aber wegen des langwierigen Ausbaus der B 198 verschoben werden. Zusätzlich zur zehn Kilometer freien Strecke, die zur Hälfte auf Schwedter Territorium liegt, wird auch die Passower Chaussee von der Abfahrt PCK bis zum Ortseingang Schwedt neu asphaltiert und die B 166 im weiteren Straßenverlauf über die Bahnbrücke hinweg bis zum Abzweig der Straße am Waldrand.

In der Schwedter Ortslage steht eine weitere Baumaßnahme kurz vor der Ausschreibung. Die Werner-Seelenbinder-Straße im Verlauf der B 166 wird von der Oder-Center Kreuzung bis zur Kreuzung Marchlewskiring erneuert. Dort ist noch teilweise die alte Betonstraße unter dem Asphalt. Der grundhafte Ausbau der 500 Meter langen Strecke schließt aber den kompletten Neubau der Kreuzung Julian-Marchlewski-Ring ein. Das Landesamt plant, diese Baumaßnahme nach der Erneuerung der B 2 neu einzutakten und rechnet mit einer Bauzeit über die Sommermonate.

Die Stadt will die Gelegenheit nutzen und auch die verbleibenden 100 Meter Betonstraße zwischenKreuzung und Bahnübergang Vierradener Chaussee sowie die Geh- und Radwege im Kreuzungsbereich gleich mit erneuern. Bis zum Stadtfest Ende September soll die Kreuzung wieder begehbar sein.

Vorhaben im Umland

Auch im Umland von Schwedt in Richtung Berlin, Templin und Stettin sind 2020 Straßenbauarbeiten angekündigt. In Gartz geht es den letzten 1,3 Kilometer der ehemaligen Reichstraße 2 Richtung Stettin an das noch vorhandene Kleinpflaster. Außerdem baut das Land die B 198 Richtung Greiffenberg/Templin in der Ortslage Kerkow neu.

Neu in die Planungen für 2020 aufgenommen wurde auch der Umbau des sogenannten Ziethener Kreuzes, informierte Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb. Geplant ist, den Kreuzungsbereich umzugestalten und die Tangente der L 200, auf der man aus Richtung Chorin kommend nach Angermünde geradeaus durchfahren konnte, abzureißen. Die Kreuzung der B 198 bekommt dann eine gemeinsame Auf- und Abfahrt zur L 200 sowie eine Anbindung des bisher im Nirwana endenden Radweges aus Richtung Ziethen.