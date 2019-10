Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Als Gaukler aus dem Oderbruch haben sich Renate Perner aus Bad Freienwalde und Lutz Flügge aus Neuenhagen beim Herbstfest des Heimatvereins vorgestellt. Die Zuschauer erlebten ein bisschen Artistik und viel Musik sowie die Wandlungsfähigkeit der beiden, die sich auch als Teufel und Nonne präsentierten. Dabei brachten sie erstmals ihre neue Oderbruch-Hymne zu Gehör. Sie beschreibt, wie die Menschen die Oder in den Kanal zwangen, um das Land zu gewinnen. Sie besangen in "Du kleine Stadt mit deinen Türmen" die vier Bad Freienwalder Aussichtstürme und erzählten die Sage vom Paschenberg.

Theodor Fontane moderiert

Die beiden Weltenbummler sind gerade aus Kolumbien zurückgekommen, wo sie drei Wochen lang in einem Andendorf Frauen dabei halfen, sich selbst eine kleine Existenz neben der harten Arbeit in der Landwirtschaft aufzubauen. 16 Jahre lang leisten beiden ehrenamtlich Entwicklungshilfe in Kamerun, Pakistan und Kolumbien. Als Sagenerzähler und Gaukler wie in Falkenberg sammeln sie Geld für neue Projekte, die sie künftig in Europa verfolgen. Denn beide wollen wollen die Strapazen tagelanger Flugreisen nicht mehr auf sich nehmen.

In das Gewand und die Rolle von Theodor Fontane war Peter Hölperl vom Heimatverein geschlüpft. Er führte durch das Programm und berichtete von seinen Wanderungen durch Falkenberg. "78 Schrottautos, zehn Wohnwagen, drei Lkw, einen Bus, ein Boot, drei Traktoren und elf Hänger habe ich bei meiner Ankunft mit der Bahn in Falkenberg gezählt", schilderte er die Eindrücke seiner Tour, die vom Publikum bejubelt wurde.

Die Begeisterung der Falkenberger für Schrotthaufen sei offenbar groß, ließ Peter Hölperl Fontane berichten. Ein solcher sei ihm auch an der Waldsportanlage "Fritz Böttcher" zuerst ins Auge gefallen. Dann sei er die Treppe hinauf zum Paschenberg gegangen, um auf der Carlsburg eine Rast einzulegen. Größte Erhebung sei der Toppenberg mit 100 Metern. Überragt werde er vom benachbarten Watzmann mit 106 Metern, der aber bereits auf Bad Freienwalder Gemarkung liege. Bei seiner Wanderung kam der Schriftsteller auch am Cöthener Wasserrad vorbei. Peter Hölperl warb dann auch gleich für das traditionelle Wasserrad-Fest des Heimatvereins am 1. Mai. Dann ging es er weiter vorbei am Mon Choix zur Ida-Eiche.

Andreas Scholz aus Mädewitz ist es zu verdanken, dass der Falkenberger Hort beim Herbstfest sang und tanzte. Er arbeitet seit Juli als Erzieher in der Falkenberger Kita "Spatzennest" und motiviert die Kinder mit seinem musikalischen Talent.

Zu den im Programm angekündigten Nachwuchskünstlern zählte auch Lucie, die mit der Trompete die Gäste begeisterte. Herbert Lauter, ihr Großvater, begleitete sie auf dem Klavier. Der Gemischte Chor Falkenberg mit seiner neuen Leiterin Jana Tarasenko rückte in den zweiten Teil des vielfältigen Programms nach der Pause. Er bot einen Liederreigen passend zur Jahreszeit dar.

Gästezahl weiter steigend

Für Karneval-Atmosphäre sorgten die "Flöhe", die jüngsten Tänzerinnen des Falkenberger Carneval Clubs (FCC), die von Gudrun Goldbach trainiert werden. Dabei kochte der Saal, denn auch die Eltern drängten sich hinter den Tischreihen, um den Auftritt ihrer Sprösslinge mitzuerleben.

"Wir haben mit 130 Leuten unsere Gästezahl weiter gesteigert", freute sich Lothar Grewe, Vorsitzender des Heimatvereins, über das große Interesse am Herbstfest. "Als wir vor elf Jahren damit anfingen, kamen nur die Akteure", berichtete er. Von Jahr zu Jahr stieg das Niveau. "Das hat sich inzwischen herumgesprochen", bekräftigte Ingrid Zein, die zu den Chorsängerinnen gehört.

Die Werke des Heckelberger Malers Dieter Reiners und der Keramikerin Marita Frömmig bleiben erstmals noch die ganze Woche bis Sonntag im Falkenberger Gemeindezentrum. Besichtigungen seien täglich von 14 bis 17 Uhr möglich, bestätigte Lothar Grewe.