Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Gründung des Neuen Forums am 10. September 1989 in Altbuchhorst und der Mauerfall am 9. November selben Jahres soll seine Würdigung in einer Festveranstaltung finden. Das haben die Grünheider Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung, am vergangenen Donnerstag in Mönchwinkel, beschlossen.

Der Anstoß dafür ging von der Fraktion Bürgerbündnis/FDP aus. Die Würdigung sollte ursprünglich noch in diesem Herbst stattfinden. Allerdings hob Bürgermeister Arne Christiani bei dem Zeitfenster die Hände. So kurzfristig seien keine, dem Anlass entsprechende Festredner zu finden. Letztlich wurde sich darauf verständigt, dass die Feierstunde bis spätesten 18. März 2020 veranstaltet werden soll, dem Tag der ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR.