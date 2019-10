Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Große und kleine Monster sind am letzten Tag im Oktober auf der Halloween-Party im Speicher in Börnicke willkommen. Ab 15 Uhr geht es an der Ernst-Thälmann-Straße rund. Wer noch nicht fürchterlich genug aussieht, kann sich schminken lassen. Kürbisse verwandeln sich in Gesichter und "gruselige Sachen" können von den Besuchern gebastelt und mit nach Hause genommen werden. Der Höhepunkt der Party steigt dann, so Wolfgang Kirsch vom Verein Kulturgut Börnicke, gegen 18 Uhr, wenn es draußen schon dunkel ist. Dann werden die gruseligen Gestalten beim Umzug durchs Dorf ganz Börnicke erobern.

LIeblingskostüm mitbringen

Der Bolzplatz ist der Schauplatz des Halloween-Spektakels in Schönow. "Gruselzeit" ist am 31. Oktober von 14 bis 20 Uhr. Mit dabei sind, so versprechen es die Organisatoren, die Hexe Schrumpeldei sowie weitere Monster, Gespenster und zahlreiche Zombies. Aufgebaut sind ein Geisterkarussel, Hüpfburgen, ein Gruselkabinett und ein Gruseltunnel. Mehr werde aber noch nicht verraten, so die Organisatoren. Für den Monster-Hunger und Monster-Durst der Besucher ist ebenfalls gesorgt. Jeder sollte sein Lieblingskostüm mitbringen. Der Eintritt ist bei der Halloween-Party in Schönow ganz einfach geregelt, es reicht eine Handvoll Laub. Die Organisatoren weisen ferner daraufhin, dass ein Zutritt zum Bolzplatz in "Vollmaskierung" untersagt ist, ausgenommen sind natürlich die kleinen Gäste.

Auf dem Gelände der Kreisverkehrswacht Barnim an der Marie-Curie-Straße 145 in Bernau startet am 31. Oktober in der Zeit von 14 bis 20 Uhr ebenfalls ein großes Halloweenfest. Im Angebot sind das beliebte Kinderschminken, Hüpfburgen und eine "Grusel-Strecke". Für die Gäste gibt es süße und herzhafte Speisen. Um 16 Uhr beginnt die gruselige Halloweeen-Zirkusshow im beheizten Zelt. Veranstalter ist der Circus Lumina aus Panketal.

Zu einer der größten Halloweenpartys in der Region lädt die Kunst-, Kultur-, Sport-Stiftung in der Gemeinde Schorfheide auch in diesem Jahr wieder ein. Am Donnerstag steigt ab 16 Uhr auf dem Gelände des Luftfahrtmuseums in Finowfurt das "Gruselfest für die Kleinen". Die Kinder dürfen natürlich auch gern von Erwachsenen begleitet werden. Der Eintritt ist frei.

Das Finowfurter Halloweenfest findet bereits zum dritten Mal statt. Kleine und große Gespenster, Hexen, Vampire und andere gruselige Gestalten sind wieder auf dem Festareal unterwegs. Für sie fährt unter anderem die beliebte "Grusel- Geisterbahn". Am Lagerfeuer kann man sich wärmen und gesellig beisammen sitzen. Für Speisen vom Grill und Getränke ist gesorgt. Ab 16 Uhr bis zum Festende pendelt alle halbe Stunde ein Busshuttle zwischen der Haltestelle Finowfurt Post und dem Luftfahrtmuseum. Es gibt aber auch genügend Parkflächen am Luftfahrtmuseum Finowfurt.

Im Familiengarten Eberswalde wird bereits am Mittwoch zur Halloween-Party eingeladen. Für die Mädchen und Jungen geht es um 15 Uhr los. Es gibt eine Radio Teddy Off Air-Moderation, Kinderschminken, Musik sowie Theater. Um 19.40 Uhr steigt die Feuer-Show für die kleinen Besucher. Die Erwachsenen können sich ab 21 Uhr vergnügen. Zünftige Live-Musik spielen Mr. Scrooge, Fast Rewind und DJ Marcel.