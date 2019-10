MOZ

Küstrin-Kietz (MOZ) Mit doppelseitigem Klebeband, einer Leiter und viel Enthusiasmus waren am Sonnabend am Kulturhaus Küstriner Vorland zwei Frauen zugange. Sie gehörten nicht zur Aufführung des Kinder-Musicals, das zeitgleich im großen Saal aufgeführt wurde, sondern gehören zum grenzübergreifenden Projekt "Raum für Gedanken". Seit 2014 reist dafür die Foto-Künstlerin Kathrin Ollroge durch Ostdeutschland und protokolliert in Wort und Bild die Ansichten der Menschen zu gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Weit über 1000 Einblicke in diverse Lebenswelten hat sie gesammelt. Kathrin Ollroge wurde für das Projekt bereit im Herbst 2018 mit dem Bundesverdienstorden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet.

Preisgekrönt mit Verdienstorden

Im gleichen Jahr war Kathrin Ollroge aber auch mit Anna Dejewska über den Trägerverein Fabrik Potsdam und der Poznan-Stiftung "Art fundation" entlang der Oder- und Neiße unterwegs. 2018 wurden Bewohner in Frankfurt und Slubice interviewt, in diesem Jahr dann Anwohner von Küstrin-Kietz und Kostrzyn. "Wir haben Gespräche geführt zu Erinnerungen an die Zeiten des Krieges, die Wendezeit und heute mit Ausblick auf die Zukunft", sagt Kathrin Ollroge. 22 Interviews gab es in der Region, auch mit Heidi Lehmann in Küstrin-Kietz. Deren Foto hängt nun an der Fassade am Kulturhaus, daneben gibt es erste Text-Berichte. Auskunft geben Menschen verschiedener Altersklassen beiderseits der Oder. Einige berichten über gute Begegnungen, andere kritisieren die Billig-Einkaufs-Touristen, die dank Umgehungsstraße nur noch am Dorf vorbeifahren.

Weitere Interviews wollte das Damen-Duo gleich am Samstag noch mit den deutschen und polnischen Besuchern des Kulturhauses führen. Dafür bauten sie Tisch und Stühle auf, die schon das Projekt-Plakat zieren. Ziel ist es, aus der Fülle am Material nicht nur Beteilungsformate zu entwickeln sondern auch bald eine zweisprachige Publikation zu erstellen. Ein Exemplar wird dann auch ins Küstrin-Kietzer Museum kommen. Die Poster mit Bildern und Interviews bleiben vorerst solange an der Fassade des Kulturhauses Küstriner Vorland hängen, wie es Wind und Wetter zulassen.