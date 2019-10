Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) "Ich muss schon sehr deutlich sagen: Wir als Stadt Müllrose fühlen uns da wirklich verschaukelt!" Bürgermeister Thomas Kühl (PWM) ist hörbar verärgert, als er am Montag durch die MOZ über die neueste Entwicklung zum Thema zerfahrene Kurve an der Festwiese informiert wird. "Es hieß ja schon öfter vom Landesbetrieb Straßenwesen: Wir machen das bald. In einem Monat. In zwei Monaten. Und nichts ist passiert. So sollte man mit den Kommunen einfach nicht umgehen!" Und er wird noch deutlicher: "Das ist Ignoranz gegenüber den Kommunen – anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Man hält uns hin und unsere Interessen als Stadt werden durch die Landesbehörde komplett ignoriert!"

Was ist passiert? Mitte Oktober hatte die MOZ wiederholt beim Landesbetrieb Straßenwesen angefragt, wann denn nun der Kurvenbereich an der Kreuzung Beeskower Straße/Mixdorfer Straße repariert wird. Zuletzt hatte der Landesbetrieb, in dessen Baulast sich dieser Bereich befindet, eine Reparatur für den Sommer dieses Jahres angekündigt. Die Instandsetzung der "Bord­anlage" sei Teil einer größeren Maßnahme, mit der auch anderswo im Land ähnliche Instandsetzungen durchgeführt würden, hieß es in einer Information vom 18. April. Da warteten die Müllroser bereits seit knapp einem Jahr auf die Beseitigung der Schäden. Allerdings: Passiert ist auch nach dieser Ankündigung nichts.

Jetzt teilte der Landesbetrieb Straßenwesen auf die Anfrage der MOZ hin mit: Die Borde im genannten Kurvenbereich werden im kommenden Jahr instandgesetzt. Und zwar im Zuge einer größeren Baumaßnahme, die erneut zu viel Umleitungsverkehr in Müllrose führen wird. Denn im nächsten Jahr, so die Mitteilung, werde auf der Ortsumgehung Müllrose (also der dreispurigen Ausbaustrecke der Bundesstraße B 87) die Deckschicht der Fahrbahn erneuert. Und im Zuge dieser Deckenerneuerung werde dann auch der Kurvenbereich in Müllrose instand gesetzt.

Bauarbeiten auf der B 87

Für die Zeit der Bauarbeiten auf der Ortsumgehung sei auf der Kreuzung Beeskower Straße/Mixdorfer Straße voraussichtlich eine Verkehrsregelung mit einer Ampel erforderlich, informierte der Landesbetrieb. Auch für die Reparatur des Kurvenbereichs müsse eine Ampel aufgestellt werden. Deshalb würden die Leistungen für die Instandsetzung der Borde "in die Leistungsbeschreibung der Deckensanierung mit aufgenommen und in dieser Baumaßnahme umgesetzt".

Einen Zeitplan für die Arbeiten auf der B 87 gibt es noch nicht. Die Borde in der Kurve waren im Frühjahr 2018 zerstört worden durch schwere Lkw, die durch Müllrose umgeleitet wurden, weil der Landesbetrieb die Deckschicht der B 87 zwischen Müllrose und Beeskow ließ. "Dass wir bis ins nächste Jahr warten sollen, ist inakzeptabel", sagt Bürgermeister Thomas Kühl. "Das Amt und wir werden nochmal das Gespräch mit dem Landesbetrieb suchen."

