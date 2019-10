Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Beschlüsse sind gefasst, die Darlehensverträge unterzeichnet. Im April kommenden Jahres soll die Modernisierung des Wohnblocks Havellandstraße 24-30 starten. Es ist das erste komplexe Sanierungsvorhaben des neuen Vorstandes der Genossenschaft 1893 und gleichsam das erste im Brandenburgischen Viertel. Weshalb Volker Klich und Guido Niehaus von einer Art Testballon sprechen. Denn: Im Quartier harren immerhin um die 30 genossenschaftseigene Platten der umfassenden Renovierung. Sie alle sollen innerhalb der nächsten Jahre an den heutigen und künftigen Wohnstandard angepasst werden.

42 Wohnungen gibt es in dem Block an der Havellandstraße 24-30. Das Gros ist längst verwaist. Gerade mal ein halbes Dutzend Mieter zählt der Fünfgeschosser noch. Nein, sie müssten nicht das Feld räumen für die Sanierung, so Klich und Niehaus. Allerdings müssten sie sich natürlich in der Umbauphase auf entsprechende Belastungen einstellten.

Gemeinschaft ermöglichen

Aktuell werden, nachdem der Aufsichtsrat bereits seine Zustimmung erteilt hat, die letzten Planungsdetails abgestimmt. Dann bereite die Genossenschaft die Ausschreibung vor. Und im Frühjahr soll es losgehen. Rund 3,6 Millionen Euro nimmt die 1893 für das Projekt in die Hand. Die Platte, so Klich und Niehaus, werde von Grund auf saniert. Sämtliche Leitungen im Haus werden erneuert, wie Wasser/Abwasser, zudem Fenster, Türen, Balkone, Bäder. Das Haus, das unmittelbar vor der Wende 1989 übergeben worden war, werde wärmegedämmt. Alle vier Aufgänge werden mit Aufzügen ausgestattet. Und: Die Hauseingänge werden komplett umgestaltet. "Wir fassen jeweils zwei Eingänge zu einem zusammen", zeigen die Vorstände Entwürfe vom damit entstehenden großzügigen Eingangsbereich.

Die Sanierung, so der Grundgedanke, folge nämlich der Idee, das Besondere des Wohnungsunternehmens herauszuarbeiten. Und das sei für die Genossenschaft Gemeinschaft. Deshalb soll im Zuge des Umbaus ebenso ein großer Gemeinschaftsraum mit Terrasse geschaffen werden. Und auch Eberswalde, die Waldstadt, soll sich in der Gestaltung widerspiegeln. In der Fassade, machen die Zwei neugierig. Eine Dachbegründung werde gerade geprüft.

Die Grundrisse der Wohnungen bleiben indes im Wesentlichen erhalten. Dort wird es nur "punktuell" Veränderungen geben. So werde etwa die Durchreiche, die Küche und Wohnzimmer im Schwedter Typ trennt, entfernt, sodass eine Art Wohnküche bzw. offene Küche entsteht.

Das Duo ist überzeugt, die sanierten Wohnungen gut vermarkten zu können. Die Nachfrage sei da. Dies habe sich beispielsweise an der Uckermark-, der Choriner - und der Templiner Straße gezeigt, wo die Genossenschaft in den vergangenen Monaten einzelne, leer stehende Wohnungen für insgesamt immerhin 1,5 Millionen Euro hergerichtet und wieder vermietet habe.

Nächstes Projekt im Visier

Für den Umbau der Havellandstraße 24-30 seien neun Monate kalkuliert, so dass die Wohnungen Ende 2020 bezugsfertig sein. Parallel bereite man bereits das nächste Projekt vor: das Karree Cottbuser -/Spreewaldstraße. Wobei es, so betont das Duo, nicht bloß darum ginge, die Wohnungen, die Platte auf Vordermann zu bringen. Es ginge um zukunftsfähige Modelle, die beispielsweise auch die Themen Verkehr und Mobilität berücksichtigen. Und natürlich das Wohnumfeld sowie Kultur. Dazu schaue man sich Wohnquartiere andernorts an, und sei mit Fachleuten in der inhaltlichen Diskussion.

Der Slogan "Brand.Vier", mit dem die Genossenschaft die Veränderungen des Quartiers beschreibt, ziele auch auf einen Imagewandel. Noch vor wenigen Jahren habe es in Eberswalde, im Rathaus, Überlegungen gegeben, das ganze Viertel plattzumachen. Ein Block steht zwar noch auf der Abrissliste, die Brandenburger Allee 15-21, gleichzeitig haben längst Innovation und Kreativität im Viertel Einzug gehalten. Der 1893-Vorstand verweist etwa auf die "Galerie Fenster" und das Vereinshaus H 15 mit der dortigen Ideenküche.