Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Verbrauch an Pflaster und Kühlakkus für aufgeschürfte Knie und blaue Flecken wird in der Angermünder Gustav-Bruhn-Schule künftig drastisch sinken. Die vielen Stolperfallen auf dem rauhen, von Rissen und Löchern zerfurchten Asphaltboden des Schulhofes, die fast täglich zu Unfällen führten, sind Geschichte. Am Montag wurde den Kindern ein komplett neugestalteter kinderfreundlicher Pausenhof übergeben, der geradezu zum Toben und Bewegen einlädt.

Der alte Asphalt wurde aufgebrochen, erneuert und zum großen Teil durch bunte Pflastersteine ersetzt. Auch die Regenentwässerung wurde erneuert und Grün- und Rasenflächen angelegt.

Ideen der Kinder berücksichtigt

Ein neuer Fahrradparcour, Haltestangen fürs beliebte Einradfahren, Tischtennisplatten, Klettergeräte auf weichem Sandboden und Bänke unter neu gepflanzten Bäumen, die einmal Schatten spenden, machen aus dem tristen grauen Stolperhof ein Kinderparadies, das nun nicht nur in den Unterrichtspausen, sondern nachmittags auch für den Hortbetrieb Lust auf Bewegung an frischer Luft macht. Die Schüler hatten im Vorfeld selbst Ideen und Vorstellungen entworfen, wie sie sich ihren Schulhof wünschen. Auch das Lehrerkollegium um Schulleiterin Cornelia Promehl und das Hortteam wurden eng in die Planungen einbezogen. Nun konnte zusätzlich sogar ein kleiner Schulgarten angelegt werden, um mit den Kindern gemeinsam das Wissen um Pflanzen, ökologische Kreisläufe und gesunde Ernährung ganz praktisch vertiefen zu können. Hier können kleine Paradiesgärtner künftig von Heiterkeitsbäumen und Freudensträuchern Lachobst ernten, freuten sich die offiziellen Gäste mit den Kindern mit. Außerdem ist ein grünes Klassenzimmer in Form eines kleinen Amphiteaters entstanden, wo künftig auch mal Unterricht oder Veranstaltungen im Freien stattfinden können

Insgesamt 365 700 Euro wurden hier am Standort der größten Grundschule der Uckermark investiert. Die Stadt Angermünde als Schulträger hat dafür 230 600 Euro Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie von der Investitionsbank des Landes Brandenburg erhalten. Immerhin 135 000 Euro wurden aus dem Stadthaushalt bezahlt, um den Schulstandort in der Weststadt noch attraktiver zu machen.

Mehr als 400 Kinder profitieren nun jeden Tag von dieser großen Investition und jubelten am Tag der Eröffnung im großen Chor ein lautes Dankeschön an alle Beteiligten, die diesen modernen Pausenhof gestalteten, allen voran der Baufirma Gartzer Straßen- und Tiefbau GmbH, dem Planungsbüro Gast, dem Bauamt der Stadtverwaltung Angermünde und den Abgeordneten der SVV, die diese umfangreiche Baumaßnahme beschlossen hatten.

Erweiterungsbau geplant

Gebaut wurde hauptsächlich in den Sommerferien. Nach vier Monaten Bauzeit konnte nun der Schulhof feierlich eingeweiht und von den Kindern in Besitz genommen werden. Damit ist nun der letzte Bauabschnitt der Außenanlagen fertiggestellt. Doch für die Gustav-Bruhn-Grundschule gibt es weitere Pläne. Um mehr Platz für die aus den Nähten platzende Schule, das Inklusionsangebot mit entsprechendem Raumbedarf und für den im Gebäude integrierten Hort zu schaffen, hat die Stadt das benachbarte Gebäude des Fitnessstudio gekauft, das dessen Besitzer aufgegeben hatte. Das soll nun ausgebaut und für Schule und Hort unter anderem als Mensa genutzt werden. Der derzeitige Essenraum ist für die große Schülerzahl viel zu klein geworden. Außerdem soll ein Containeranbau das Platzangebot der Schule erweitern.