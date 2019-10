Andrea Linne

Panketal (MOZ) Mit einem ausgeglichenen Haushaltsplan für 2020 geht Panketal ins kommende Jahr. Gerade hat das 178 Seiten dicke Papier die erste Lesung passiert. Im November soll das Ganze beschlossen werden. Noch ist Luft nach oben.

Mit 40 Millionen Euro Umfang konnte Kämmerer Jens Hünger ein ausgeglichenes Papier vorlegen. "Enthalten ist nur, was durch Beschlüsse der Gemeindevertretung untersetzt ist", macht Hünger klar. So fehle für die neue Grundschule noch die Genehmigung durch das Landes-Bildungsministerium, am Abend war der Errichterbeschluss Bestandteil der Tagesordnung der aktuellen Beratungsrunde.

Dass Panketal so gut dasteht, liegt auch an der Einkommenssteuer. 15 Prozent erhält die Kommune. Mit 13,3 Millionen Euro rechnet Panketal für 2020. Ebenso hoch sind auch die Personalkosten. Allerdings, gibt Hünger zu bedenken, arbeite die Gemeinde auf sparsamstem Niveau. "Auf 1000 Einwohner rechnet man vier Mitarbeiter in der Kernverwaltung, bei uns sind es zwei", betont der Kämmerer. Er hat zwar einige neue Stellen im Haushalt eingeplant. Die würden aber auch dringend benötigt. So soll ein Hochbauingenieur dazukommen, auch Reinigungskräfte und ein Sachbearbeiter für Vergabeangelegenheiten stehen im Plan. 11,6 Millionen Euro muss Panketal an den Landkreis abgeben. "Die Kreisumlage beträgt 43,81 Prozent. Je höher aber unsere Steuereinnahmen sind, desto mehr steigt die absolute Summe", macht der Wandlitzer deutlich.

Denn die Bemessungsgrundlage liegt bei Schlüsselzuweisungen ebenso wie Einkommenssteuern immer zwei Jahre zurück. Mehr Einwohner bedeuten im Panketaler Fall auch mehr Einnahmen. Dennoch sind Steuerprognosen immer auch "ein Blick in die Glaskugel", sagt der Kämmerer.

2,8 Millionen Euro nimmt Panketal an Gewerbesteuer ein. 2004 Gewerbetreibende gab es zum 1. Juni dieses Jahres im Ort. Das sind vor allem Handelseinrichtungen, aber auch Handwerker. Große Industrie – Fehlanzeige. Mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8,9 Millionen Euro kann der Gemeindehaushalt rechnen.

Dass die Gewerbe- und Grundsteuern auf dem Stand der Vorjahre stabil bleiben, das ist die politische Entscheidung der Gemeindevertreter. Seit vielen Jahren wurde nicht mehr erhöht. Nicht alle Barnimer Kommunen verfahren so, zuletzt hat Wandlitz 2017 an der Gewerbesteuer geschraubt. Die Panketeler liegen unter dem Landesdurchschnitt. Und das, obwohl Panketal zu den einkommensstärksten Kommunen im Land gehört.

Die 21 000 Panketaler sind nicht verschuldet. Allerdings plant die Gemeinde eine Kredit­aufnahme von sechs Millionen Euro über die nächsten vier Jahre. Vier Millionen Euro hat die Gemeinde als positives Ergebnis erwirtschaftet. Zahlreiche Investitionen sind bis 2023 vorgesehen.

Dazu zähen zehn Millionen Euro für die Dreifeldturnhalle an der Straße der Jugend, 6,2 Millionen Euro für den Kita-Neubau an der Bernauer Straße, 7,5 Millionen Euro für das Wohn- und Geschäftshaus an der Schönower Straße 102. Dieses Projekt ist von Anbeginn an sehr umstritten in der Gemeindevertretung, soll aber dem Schaffen von bezahlbarem Wohnraum dienen.

Neue Fahrzeuge

Auf Grundlage des Gefahrenabwehrbedarfsplans erhält die Feuerwehr einen Gerätewagen Logistik im kommenden Jahr für 380 000 Euro und ein Tanklöschfahrzeug 2021 für 400 000 Euro. Nötige Investitionen in die Depots in Schwanebeck und Zepernick sind noch nicht Bestandteil der Haushaltsplanung. Auch das Vereinsheim für die SG Schwanebeck ist noch nicht enthalten.

Fördermittel für die Gestaltung der Dransemündung fallen in Höhe von 1,1 Millionen Euro an und kommen in Höhe von 700 000 Euro der neuen Kita zugute. Für die Modernisierung der Eisenbahnbrücke am Bahnhof Zepernick stehen 1,2 Millionen Euro an Förderungen zur Verfügung.