Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Wirkung von Beton, der mit Alltäglichem wie Plastikstrohhalmen, Toilettenpapier und Jalousien in Berührung kommt, erfahren Besucher derzeit in der Galerie im Alten Rathaus. Am Sonntag wurde dort unter dem Titel "Hybride Heimat" eine Ausstellung der in Wriezen geborenen Künstlerin Ines Schaikowski eröffnet. In ihren Installationen und Plastiken erkundet die zwischen Deutschland und Spanien pendelnde Künstlerin mit Lehrauftrag in Marburg die Bedeutung des Begriffs Heimat – und zwar, indem sie unterschiedliche Materialien gegeneinander setzt und auf ihre ästhetische Wirkung hin untersucht.

Die Vernissage begleitete der Beeskower Musiker Sören Gundermann mit experimentellem Jazz am Flügel; Christian Köckeritz, Leiter des Ausstellungsbereich der Kulturfabrik, befragte Ines Schaikowski zu ihrem Schaffen. Das Künstlergespräch ist im Katalog zur Ausstellung nachzulesen. Bis 6. Dezember sind die Plastiken zu sehen; es ist die letzte Ausstellung in der Galerie in diesem Jahr.

Eintritt: zwei Euro; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 13 bis 16 Uhr