Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Strausberger haben im Jahr 2018 mit insgesamt 1 380 192 Kubikmetern absolut gesehen das meiste Trinkwasser auf dem Gebiet des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) verbraucht. Das geht aus einer Statistik des Verbands zum jährlichen Trinkwassergebrauch in seinen drei Städten und 13 Gemeinden in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland und Oder-Spree hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Neuenhagen mit 1 144 480 und Hoppegarten mit 1 043 628 Kubikmetern. Allerdings sind diese drei auch die einwohnerstärksten Kommunen im WSE-Gebiet mit Strausberg auf Platz eins, Neuenhagen auf Rang zwei und Hoppegarten auf Rang drei. Absolut betrachtet wurde in Ahrensfelde/OT Mehrow mit 27 463 Kubikmetern am wenigsten Wasser verbraucht, gefolgt von Garzau-Garzin (28 455). Mit Einwohnerzahlen von 526 beziehungsweise 522 liegen beide Verbandsmitglieder an den zwei letzten Positionen.

Was den Verbrauch pro Einwohner betrifft, liegen die Schön­eicher und Woltersdorfer mit je 66 Kubikmeter Trinkwasser jährlich an der Spitze. Das entspricht fast 181 Litern pro Tag. Auf Platz zwei folgt Neuenhagen mit 63 Kubikmetern (173 Liter am Tag) und Rüdersdorf (61/167). Am sparsamsten waren 2018 die Menschen in Gosen-Neu Zittau mit 37 Kubikmetern jährlich (101 Liter täglich), gefolgt von Oberbarnim/OT Klosterdorf (44/121), Rehfelde (49/134) und Strausberg (52/142).