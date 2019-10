Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Es schließt eine große Baulücke im Zentrum des Erholungsortes Müllrose – das Wohn- und Ärztehaus, das derzeit in der Frankfurter Straße an der Einmündung Neustadt entsteht. Wobei das mit der Frankfurter Straße verwaltungstechnisch nicht ganz korrekt ist. Das dreigeschossige Haus zieht sich zwar an der Fahrbahn der Frankfurter Straße entlang. Da sich die Eingänge zu dem Gebäude aber auf dessen Rückseite befinden werden, lautet die amtliche Adresse: Neustadt 38-40.

Richtfest am Mittwoch

Der Rohbau steht inzwischen und eigentlich fehlt für dessen Komplettierung nur noch eines: die Richtkrone. Diese wird an diesem Mittwoch aufgesetzt. Denn dann wird Richtfest gefeiert für das neue Haus, das einigen Müllroser Bürgern eine schöne neue Wohnung und vielen Müllrosern und Bewohnern des Umlandes eine neue, größere Hausarztpraxis bescheren wird. Und Letzteres ist denn auch der Hauptgrund dafür, dass dieser Neubau errichtet wird. Denn: Jene Hausarztpraxis, die derzeit Mieter ist im Gebäude Seeallee 4 in Müllrose, wird nach der Fertigstellung des Neubaus umziehen in die Neustadt.

"In der Seeallee sind unsere Räume inzwischen zu klein, deshalb bauen wir neu", bestätigt Dr. Karl-Jürn von Stünzner. Der Internist, der in Briesen (Mark) eine Praxis unterhält, ist zusammen mit seiner Frau Julia von Stünzner Bauherr des neuen Wohn- und Ärztehauses. Jene zwei Hausärzte, die derzeit in der Seeallee tätig sind, werden umziehen. Auch eine Psychologin wird dort arbeiten. Und er selbst werde dort ebenfalls zeitweise Sprechstunden abhalten – genau wie auch schon jetzt. Seine Praxis in Briesen bleibe von dem Umzug unberührt, betont er.

Neue Parkplätze vorm Haus

Das neue Haus ist sozusagen zweigeteilt. Im Erdgeschoss wird die größere Arztpraxis untergebracht, im Obergeschoss und im Dachgeschoss entstehen insgesamt sechs Wohnungen. "Eine Apotheke wird hier nicht einziehen", betont Bauherr Karl-Jürn von Stünzner. Der gesamte Platz werde für die Arztpraxis gebraucht. "Sie wird etwa ein Drittel mehr Fläche haben als die jetzige Praxis in der Seeallee", erläutert er. Auch das Wartezimmer werde spürbar größer sein als das jetzige. "Zum Sommer kommenden Jahres werden wir umziehen in die Neustadt." Vor dem Haus in der Frankfurter Straße werden Pkw-Parkflächen geschaffen.

"Das Haus mit dem Knick"

Schon jetzt können sich Interessenten melden für die sechs Wohnungen, die in den beiden oberen Geschossen entstehen. Gebaut werden zwei Zwei-Raum-Wohnungen mit je 66 Quadratmeter Wohnfläche, zwei kleinere Drei-Raum-Wohnungen (60 m²) und zwei Vier-Raum-Wohnungen (112 m²). Die beiden Letztgenannten werden als Maisonettewohnungen gestaltet, werden sich also über zwei Etagen erstrecken. Nähere Informationen erteilen die Bauherren selbst unter der Telefonnummer 033608 179975.

"Das Haus mit dem Knick" – so wird das Gebäude in Müllrose inzwischen genannt. Denn tatsächlich ist es nach Norden hin leicht abgeknickt, wegen des Straßenverlaufs. Die Fertigstellung sei für Mai oder Juni 2020 vorgesehen, sagt Ulf Holzmann vom Planungsbüro Holzmann in Grunow-Dammendorf – seine Tochter Caroline Holzmann, Architektin, hat das Haus geplant.

Alle Bauleistungen wurden und werden von Firmen aus der Region und Ostbrandenburg ausgeführt – "das war uns wichtig", sagt Karl-Jürn von Stünzner. Er dankt der Stadt Müllrose, die ihm das Baugrundstück verkauft hat.