Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Als Bernaus Bürgermeister André Stahl im August in der MOZ ankündigte, dass es im Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow Überlegungen gibt, auch im Abwasserbereich von einer Mischfinanzierung aus Beiträgen und Gebühren auf eine reine Gebührenfinanzierung umzusteigen, war die Aufregung in der Stadtverordnetenversammlung groß. Die einen warfen dem Linken vor, er sei damit lediglich auf Stimmenfang für seine Partei zur Landtagswahl am 1. September gegangen. Die anderen, allen voran BVB/Freie Wähler und das Bündnis für Bernau (BfB), waren sauer, weil Stahl ihnen zuvor gekommen war. Beide Gruppierungen, so hieß es damals hinter vorgehaltener Hand, sollen vorgehabt haben, im September einen gemeinsamen Antrag zur Umstellung auf Gebührenfinanzierung zu stellen. Um nicht ganz so dumm auszusehen, verfassten BVB/Freie Wähler noch für die August-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einen Eilantrag, um die Umstellung auf Gebühren im WAV festzuzurren. Doch der wurde dann doch erst nach der Landtagswahl behandelt – und vertagt.

So steht die Frage – reine Gebührenfinanzierung ja oder nein – am Mittwoch zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wieder auf der Tagesordnung. Bereits in der vergangenen Wochen haben sich der Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie die Fraktionsspitzen im Hauptausschuss damit beschäftigt.

Gebühren würden steigen

Die Forderung nach einer reinen Gebührenfinanzierung ist nicht neu. Sie wurde immer wieder im Zusammenhang mit der Erhebung von Altanschließerbeiträgen von der Bürgerinitiative im Bereich des WAV Panke/Finow und dem aus ihr hervorgegangenen BfB erhoben. Allerdings war die Umsetzung regelmäßig an einer Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung gescheitert. Denn eine reine Gebührenfinanzierung bedeutet, dass Investitionen des WAV im Abwasserbereich nicht mehr wie bisher durch Beiträge der Grundstücksbesitzer, sondern von allen Gebührenzahlern, ob Eigentümer oder nicht, getragen werden müssen. Das hat zur Folge, dass die Gebühren steigen werden. Dagegen wandten sich in der Vergangenheit sowohl CDU, Bündnisgrüne und SPD als auch – bei wenigen Ausnahmen – die Linken.

Die Stimmung in der Stadtverordnetenversammlung hat sich allerdings gedreht. Die Mehrheit scheint nicht mehr abgeneigt, eine Gebührenfinanzierung ins Auge zu fassen. Allerdings will sie vor einer Entscheidung konkrete Zahlen auf dem Tisch haben. Wie viele Millionen Euro müsste der Verband an die Beitragszahler seit 1990 zurückzahlen? Wie hoch wäre dann die Belastung durch die Aufnahme von Krediten für den Verband? Und die alles entscheidende Frage: In welchem Maße würden die Gebühren steigen?

Wie der bisherige Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung, Sören-Ole Gemski (Linke), im jüngsten Finanzausschuss erläuterte, soll der WAV Panke/Finow bereits in diesem Frühjahr eine Studie dazu in Auftrag gegeben haben. Ergebnisse würden noch nicht vorliegen. Deshalb sei der jetzige Antrag von BVB/Freie Wähler auch verfrüht.

Dass der Zweckverband letztlich nicht umhin kommen wird, die reine Gebührenfinanzierung einzuführen, deuteten sowohl Gemski als auch Bürgermeister Stahl im Hauptausschuss an. Es würden noch bis Ende dieses Jahres Gerichtsentscheidungen erwartet, die von den Verbänden fordern, dass sie bei einer Mischfinanzierung künftig gestaffelte Gebühren erheben. "Das bedeutet, das Altanschließer-Problem wird wieder auf die Tagesordnung gehoben". prophezeite Gemski. Denn diese hätten nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2015 keine Beiträge zahlen müssen und seien deshalb bevorteilt. Folglich müssten sie dann höhere Gebühren zahlen als diejenigen, die Beiträge entrichtet hätten.

Eine Erhebung von Gebühren in unterschiedlicher Höhe hält Bürgermeister Stahl wiederum für nicht praktikabel. Nach Vorkalkulationen auf die Prognose des Geschäftsjahres 2020 hält er die Aufnahme von Krediten durch den Verband für möglich. "Die Finanzierung ist heute deutlich günstiger als 2014/15. Ich halte eine Umstellung auf Gebühren für sinnvoll und vertretbar", sagte Stahl. Das entscheidende Kriterium sei aber der genehmigte Wirtschaftsplan durch die Kommunalaufsicht. "Und die muss das nicht so sehen wie ich."