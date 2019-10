Mit Blumen geehrt: Mitarbeiter vom Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin, die in diesem Jahr ein Dienstjubiläum hatten oder in Ruhestand gegangen sind. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Sie arbeiten als Controller, Hausmeister, Krankenschwester, im Einkauf, im OP, sind Pfleger oder kümmern sich auch sonst um die Belange der Patienten: Die Mitarbeiter vom Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin. Ein Dutzend von ihnen, die in diesem Jahr im Unternehmen ein Dienstjubiläum feierten oder in den Ruhestand verabschiedet worden, standen Sonntag in der Seelower Kirche im Mittelpunkt. Zur Würdigung ihrer Arbeit hatte das Unternehmen, das in der Region das Evangelische Krankenhaus Lutherstift Frankfurt (Oder)/Seelow, aber auch die Altenpflegeeinrichtungen "Theodor-Fliedner-Haus" in Frankfurt sowie "Haus Hanna" in Letschin und die Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen, das "Hanna-Keller-Haus" in Frankfurt betreibt, wieder einen Sonder-Gottesdienst auf die Beine gestellt. Pfarrer Matthias Blume, zugleich Theologischer Vorstand vom Diakonissenhaus, führte durch das Programm, das neben den eingeladenen Jubilaren auch einige Mitarbeiter und interessierte Seelower verfolgten.

Beim Gottesdienst wurde gemeinsam gesungen, begleitet an der Orgel von Kreiskantorin Anja Liske-Moritz. Pfarrer Blume griff in der Predigt eine Geschichte aus dem Johannes-Evangelium auf, bei der nach 38 Jahren ein Bettlägriger nach Besuch von Jesus wieder laufen konnte. "Sie haben sicher auch viele solche Menschen im Laufe ihrer Arbeit gesehen, die zu den Ausgezehrten zählen: Kranke, Alte, ohne Erinnerungen an die Kinder, Menschen, die sie hier umgeben", sagte er in Richtung der Mitarbeiter. Sie hätten als stille Helden egal ob im Krankenhaus oder Altenheim immer mit ihrer Arbeit dem Menschen gedient, fügte er lobend an. "Vielen Dank für die Kraft, das Wissen, die Liebe, die Fürsorge, die Sie zuteil werden ließen", so Blume.

Auch Dr. Karsten Bittigau dankte allen Akteuren im Namen der Klinikleitung der beiden Krankenhäuser und als Geschäftsführer im Bereich Gesundheit den Mitarbeitern für ihr Engagement, ihr erfolgreiches Wirken in den Abteilungen der verschiedenen Einrichtungen. Nacheinander rief er namentlich das gute Dutzend dann nach vorne an den Altar. Dabei waren Mitarbeiter mit Dienstjubiläen von zehn bis 45 Jahren aber auch etliche, die in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen sind. Alle bedachte Dr. Karsten Bittigau, unterstützt von Michael Blümchen (Geschäftsführer vom Bereich Altenhilfe) und Frank Volkmer (Kaufmännischer Direktor der Lutherstift gGmbH) mit Blumen und lieben Worten.

Empfang und Erinnerungen

Die Ausgezeichneten wurden nach dem Gottesdienst nebenan noch zum gemeinsamen Empfang mit Sekt und Häppchen von der Geschäftsleitung eingeladen. Mit dabei war auch Doris Schwidder, die den Würdigungs-Gottesdienst sehr gut fand. "Ich war zehn Jahre hier Krankenschwester im Seelower Krankenhaus auf der Inneren Station. Das war eine schöne Zeit, ein gutes Kollektiv. Zuletzt habe ich noch ein halbes Jahr im Lutherstift in der Geriatrie gearbeitet", sagt die Frankfurterin, die jetzt ihren Ruhestand genießt.