Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Stürmisch. Dramatisch. Herzzerreißend. Und mit stehenden Ovationen – so gingen am Sonntag die Kleist-Festtage zu Ende.

In einer eineinhalbstündigen Fassung las Thomas Thieme im Foyer im Kleist Forum fast alle Rollen aus Kleists "Käthchen von Heilbronn". Unterstützt wurde der aus vielen Filmen bekannte Schauspieler – der heute seinen 71. Geburtstag feiert – von Perkussionistin Imogen Gleichauf. Sie setzte Thieme am Schlagzeug, am Piano und an einer Schreibmaschine (!) kongenial in Szene.

Das Festival, das seit 1992 den Frankfurter Dichter mit Theater, Musik und Lesungen würdigt, hat es Thomas Thieme angetan. Zum vierten Mal trat er mit einer musikalischen Lesung in der Oderstadt auf. Nach "Baal", den "Nibelungen" und "Galileo Galilei" nahm er sich nun ein Stück von Heinrich von Kleist zur Brust. Wobei die Idee zum "Käthchen" von Florian Vogel, dem künstlerischen Leiter des Kleist Forums, kam, erzählte Thieme. "Ich habe nicht geahnt, worauf ich mich einlasse. Ich dachte: Du rufst jetzt sofort den Vogel an und sagst ihm ab". Denn, so Thieme, das "große historische Ritterschauspiel", sei eigentlich "unaufführbar".

Doch er fand, beim zweiten, dritten Lesen, immer mehr Gefallen am "Kleist’schen Wahnsinn", "skelettierte das Material", klamüserte die Wirrungen auseinander. Einen "Sonderfall" nennt Thieme den Dichter, der unter Dichterkollegen zu Lebzeiten als Außenseiter galt. "Und dieser Sonderfall muss erhalten bleiben". Akribisch arbeitete er sich in alle Rollen des Stückes ein, muss sie regelrecht verschlungen haben. Warnend schickte Thieme an die Zuschauer voraus: "Es gibt kein Käthchen, das bin ich!"

Im Mittelpunkt der dramatischen Romanze steht ein 15-jähriges Mädchen, das Käthchen. Ein Zufall bringt sie mit Graf Wetter vom Strahl zusammen. Wie vom Blitz gerührt, stürzt sie sich ihm zu Füßen – und aus dem Fenster. Später läuft sie dem Grafen, als die Brüche verheilt sind, hinterher. Die Nerven liegen von Anfang an blank. Weshalb Imogen Gleichauf das Publikum gleich auf Betriebstemperatur bringt, als sie wie bei einem Metal-Konzert auf ihr Schlagzeug eindrischt. Kleists Käthchen: Es rockt.

Was ein Tag ausmachen kann

Energisch entkräftet der Graf vor dem Femegericht den Vorwurf, er hätte das Mädchen verzaubert. Kurz darauf gerät er an Kunigunde von Thurneck, Käthchens Gegenspielerin. Doch die Intrigantin beißt sich an Käthchen die Zähne aus. Kunigunde rast, will sie töten. "Die Welt, hat nicht mehr Raum genug für mich und sie!" Doch es geht gut aus. Käthchen entkommt, entpuppt sich als uneheliche Tochter des Kaisers und heiratet den Grafen. Imogen Gleichauf spielt "What A Difference A Day Makes" von Dinah Washington. Was ein Tag, eine Begegnung so ausmachen kann.

In den 90 Minuten steht Thieme immer wieder bebend, die Arme von sich streckend, vor dem Lesepult. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, als gehe vor ihm tatsächlich die Burg in Flammen auf. Zugleich trifft er den Ton des zarten Käthchens. Ein halbes Dutzend Mal spiegelt sich seine Erscheinung in den Scheiben des Foyers. Er geht in allen Rollen auf. Texte wie diese seien "mein Leben", sagt er. "Solche Abende sind mir ein Herzensbedürfnis. Machen Sie daraus, was Sie wollen!"