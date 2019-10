Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Fraktion der Bürgervereinigung 2019/FDP/Wählergruppe Inselgemeinden will die Umsetzung von Beschlüssen und Ausgaben besser kontrollieren. So muss der Bürgermeister in jeder Stadtverordnetenversammlung erklären, welchen Stand der Umsetzung die Beschlüsse haben.

Die Fraktion musste trotz ihres Schulterschlusses mit AfD-Fraktion akzeptieren, dass die RentaMed Verwaltungs GmbH als Eigentümerin der Schlossparkambulanz 60 000 Euro Wirtschaftsförderung bekommt, um in der Physiotherapiepraxis im Haus den Bereich für die Mooranwendungen zu einen Wellnesstempel auszubauen. Die Stadtverordneten fassten den Beschluss im August.

Zahlen über Mooranwendungen

Jetzt versuchte Fraktionsvorsitzender Detlef Malchow erneut Sand ins Getriebe zu streuen, indem seine Fraktion den Antrag stellte, dass die Stadtverordneten über die "ordentliche Verwendung der Gelder" informiert werden. Der Bürgermeister sollte den Kontraktor, die RentaMed Verwaltungs GmbH, auffordern, die Stadt über die monatlichen Mooranwendungen der Physiotherapie vom 1. Januar 2018 bis zur Fertigstellung des Umbaus zu informieren, wobei Kassenpatienten und Selbstzahler getrennt aufzuführen seien. Ferner solle über die Menge des Moors informiert werden, das monatlich zur Anwendung komme. Ferner fragt die Fraktion, an welchen Wochentagen und wie viele Stunden am Tag Mooranwendungen vorgenommen werden. Der städtebauliche Vertrag solle die Forderung enthalten, dass die 60 000 Euro an die Stadt zurückgezahlt werden müssen, wenn das Geld nicht gemäß dem Stadtverordneten-Beschluss verwendet werden.

"Uns geht es darum, dass wir uns fragen, wie das Geld verwendet wird", sagte Detlef Malchow. "Wir haben eine eindeutige Vorlage, ich halte es für nicht richtig, den Beschluss aufzuweichen", stellte Uwe Bahr (NCC) klar. Er könne den Bau kontrollieren, aber nicht den Betrieb der Physiotherapie, bestätigte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Angela Hannemann (Linke) werte den Antrag als überflüssig. Der Bürgermeister könne jederzeit nach den Bauarbeiten fragen. "Wir beschäftigen und zu viel mit uns selbst", ärgerte sie sich.

Überrascht über Antrag

"Ich bin überrascht über diesen Antrag", wunderte sich Holger Presser, Prokurist der RentaMed Verwaltungs GmbH, der den Umbau der Schlossparkambulanz von Anfang an begleitet hat. 2,8 Millionen Euro hat die RentaMed in das Haus investiert. Er könne nicht verlangen, dass die Physiotherapeutin Rechenschaft über ihre Betriebsergebnisse abgibt. "Wir haben darüber keinen Vertrag", sagte Presser. Er werde kein Geld in die Hand nehmen, so lange der städtebauliche Vertrag nicht unter Dach und Fach ist. Detlef Malchow zog die im Antrag gestellten Fragen zum Betrieb der Physiotherapie zwar zurück, dennoch bekam er nicht die Mehrheit für seinen Antrag. Mit zehn Stimmen dafür, zehn dagegen und einer Enthaltung wurde dieser abgelehnt.