Bereits weit vorangeschritten: Die meisterliche Ausführung der Arbeiten am Kleinbarnimer Kirchenaltar loben Altmeister Dieter Sawall und Fördervereinschefin Steffi Albrecht. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Altbarnim (MOZ) Das Bild an der Altarkanzel wird das Erste sein, das den Gottesdienstbesuchern am restaurierten Altar der Kleinbarnimer Kirche auffallen wird. Neben den leuchtenden Farben natürlich. Dieses Bild war übermalt und mit einem goldenen Kreuz geschmückt gewesen.

"Bei der Voruntersuchung zur Restaurierung war es bereits entdeckt worden", sagt Restauratorin Marlies Genßler. Das Bild zeigt eine Szene aus dem Alten Testament: Gott rief Moses auf den Berg Sinai und diktierte ihm das Gesetz und gab ihm die zehn Gebote. Die Figuren, Moses und sein Volk, sind bis in die Gesichtszüge hinein genau gezeichnet. Wo das Bild ursprünglich zu sehen war, ob es vor- oder nach der Reformation gemalt wurde – darüber kann man nichts sagen.

Aus verschiedenen Teilen gebaut

Bekannt ist, dass der Altar aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist, die unterschiedlicher Herkunft und Bauzeit sind. So wird stark vermutet, dass der ältere Teil des Altars aus der um 1633 errichteten Altfriedländer Stadtkirche stammt, die ihren Platz nördlich des Dorfes hatte, wo heute das Kriegerdenkmal steht. Diese Fachwerkkirche diente als Ersatz der Klosterkirche, die nach der Säkularisierung des Klosters fast 200 Jahre lang verfiel. Als die Stadtkirche 1733 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde, könnte der Altar ausgelagert worden sein, um dann 43 Jahre später bei der Kleinbarnimer Kirche wieder Verwendung zu finden. Wobei Marlies Genßler darauf verweist, dass das Holz für die auf 1776 datierte Kirche Kleinbarnim älter ist. Wie die Altwustrower haben auch die Kleinbarnimer einst ihre Kirche auf eigene Kosten errichtet, weil ihnen der Weg bis zur Mutterkirche nach Wriezen zu beschwerlich war. Es ist durchaus möglich, dass die damaligen Gemeindemitglieder dabei auf Vorhandenes – sowohl beim Baumaterial als auch beim Mobiliar – zurückgriffen, um Kosten zu sparen.

Bilderstrecke Moses in Kleinbarnim entdeckt Bilderstrecke öffnen

Die im Mai begonnene Restaurierung ist bereits weit vorangeschritten. Der Großteil der Kosten in Höhe von rund 42 000 Euro wird aus einer Förderung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gedeckt. 8000 Euro hat der Kirchenkreis zugegeben sowie 3000 Euro die Kirchgemeinde Neutrebbin-Oderbruch. Der Förderverein hat 2000 Euro an Spenden gesammelt. Und noch einmal sind Sponsorengelder in Höhe von 2000 Euro nötig, informierte Steffi Albrecht, Vorsitzende des Vereins. "Wir hoffen, dass wir den Weihnachtsgottesdienst bereits vor dem dann schon fertig restaurierten Altar feiern können", sagt Steffi Albrecht. Sie ist recht stolz darauf, dass es gelungen ist, dieses Projekt stemmen zu können. Seit 1997 hat der Förderverein bereits viel geleistet. Höhepunkte waren die Hüllensanierung im Jahre 2000 sowie die Errichtung des neuen Glockenschauers 2009.

Handwerksmeister Dieter Sawall, er wohnt unweit des Kleinbarnimer Gotteshauses, lobt vor allem das handwerkliche Können der Restauratorin Marlies Genßler aus Sternebeck und des Neulewiner Schreinermeisters Robert Lüneburg. Sawall zeigt vor allem die kunstvolle Verbindung des historischen Baumaterials, das laut Vorgaben des Denkmalschutzes möglichst in großem Maße wiederverwendet werden muss, mit neuem Holz. Im Stützgebälk des Altars sind somit die wurmzerfressenen alten Hölzer ebenso zu sehen wie die sie stabilisierenden neuen Balken. Mitunter greifen altes und neues Holz auch ineinander wie bei einem Handschlag über fast fünf Jahrhunderte hinweg.

Apostelfiguren kehren zurück

Marlies Genßler ist recht zuversichtlich, dass die Restaurierung bis Weihnachten größtenteils abgeschlossen ist. Noch sind einige Teile wie zum Beispiel die drei Apostelfiguren des Lukas, Markus und Johannes in ihrer Werkstatt. Der fehlende Vierte wird nicht nachgefertigt. Aber das Schnitzrelief, ein Abendmalbildnis unbekannter Herkunft, wird bis dahin wieder in die Altarpredella kommen.