Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Von der Astrologie über Drogenmissbrauch-Beratungen bis hin zu Therapiehunden und Zahnmedizin – auch der dritte Gesundheitstag in Oranienburg am 9. November wieder ein breites Informationsspektrum an.

41 Aussteller erwarten die Besucher bei freiem Eintritt von 10.30 bis 16 Uhr in der 600 Quadratmeter großen MBS Arena der Turm-Erlebniscity in Oranienburg. "Wir bleiben dem Konzept treu", sagte am Montag Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel-Kliniken. In Konkurrenz zur Informationsflut durchs Internet setzt Troppens auf "Anfassen, Zuhören und Mitmachen". Es gebe wieder "handgemachte Vorträge, bei denen auch nachgefragt werden kann" (siehe Hintergrund). Die Besucher können aber auch Rauschbrillen ausprobieren, mit denen ein hoher Promillewert simuliert wird, um den Testern beispielsweise eine Fahruntauglichkeit zu demonstrieren.

Erstmals macht auch der DRK-Blutspendebus Station auf der Festwiese vorm Turm. Neu ist zudem, dass Kinder einen Parcours mit Therapiehunden ausprobieren können. Der Landkreis stellt neu den sozialpsychiatrischen und seinen zahnärztlichen Dienst an einem eigenen Stand vor. Als Hingucker präsentieren die Oberhavel-Kliniken wieder ein begehbares Organ. Dieses Mal ist es eine riesige Gebärmutter.

Für Kay Duberow, Geschäftsführer der Stadtservice Oranienburg Gesellschaft, ist der Gesundheitstag mit seinen Beratungen, Vorträgen und Tests für die Besucher, die alle unter einem Dach angeboten werden, wie eine "Sondersprechstunde für die Gesundheit mit einem hohen Nutzwert".