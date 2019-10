Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Erst in der nächsten Woche kann der Bauhof von Birkenwerder damit beginnen, das Laub der Straßenbäume mit einer neuen Kehrmaschine einzusammeln. Eigentlich sollte der vierwöchige Test bereits am gestrigen Montag beginnen. Doch die Leihmaschine ist kaputt und konnte nicht rechtzeitig geliefert werden.

Das erfuhr Bauhofleiter Peter Richter am Montagvormittag. "Der Vormieter hatte die Kehrmaschine mit einem Defekt zurückgegeben, der erst im Laufe der Woche behoben werden kann", erklärte Richter.

Voraussichtlich ab Dienstag nächster Woche werden dann verschiedene Methoden getestet, wie das Laub in Birkenwerders Straßen optimal beseitigt werden kann. Richter hofft, dass die Maschine auch mit einem Sauger ausgestattet werden kann. Das konnte der Verleiher aus Aachen allerdings noch nicht zusagen. Die Gemeinde zahlt nach Angaben von Bürgermeister Stephan Zimniok rund 1 000 Euro pro Woche für die Maschine, die auch zur Straßenreinigung eingesetzt werden kann.

Ein genauer Tourenplan steht für das vierwöchige Pilotprojekt noch nicht fest. Da aber nicht alle Straßen abgefahren werden können, bittet die Verwaltung die Anlieger von Straßenbäumen weiterhin, das Laub zur Deponie am Waldfriedhof zu bringen. Die Entsorgung ist kostenlos. Entsprechende Gutscheine gibt es in der Touristeninformation am Bahnhof. Im nächsten Jahr will die Gemeinde mit einer eigenen Maschine das Laub beseitigen. Die Ausschreibung läuft über die zentrale Beschaffungsstelle des Landes. Sie wird zirka 300 000 Euro kosten.