Christina Tilmann

Berlin (MOZ) Matthias Wemhoff ist Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen Berlin, zu dessen Beständen der seit 1945 in Moskau im Puschkin Museum befindliche Eberswalder Goldschatz gehört. Schon mehrfach hat er mit russischen Museen bei Ausstellungsprojekten kooperiert. Mit ihm sprach Christina Tilmann.

Herr Wemhoff, gerade hat der Stadtverordnete Viktor Jede wegen des Eberswalder Goldschatzes an Putin geschrieben. In der E-Mail-Antwort aus dem Kulturministerium hieß es, man habe "keine Informationen zu diesem Schatz". Wie erklären Sie sich das?

Das ist für mich unverständlich. 2012/13 haben wir in St. Petersburg in einer Kooperation mit der Eremitage, dem Historischen Museum Moskau und dem Puschkin Museum die Ausstellung "Bronzezeit. Europa ohne Grenzen" gezeigt, in der der Eberswalder Goldschatz zu sehen war. Im Sommer 2020 werden die gleichen Partner in St. Petersburg die nächste Ausstellung eröffnen, diesmal zur Eisenzeit. Auch dort werden Bestände, die aus unserem Museum nach Russland verbracht worden sind, gemeinsam mit Objekten, die aus Deutschland ausgeliehen werden, gezeigt. Das zeigt, dass die Zusammenarbeit mit den russischen Kollegen in bewährter Weise fortgeführt wird. Wir sind gemeinsam dabei, die Bestände zu erschließen. Gerade zum Eberswalder Goldschatz gibt es aktuelle Untersuchungen.

Ist der Goldschatz, der im Moskauer Puschkin-Museum aufbewahrt wird, dort regulär zu sehen?

Meines Wissens ist er nicht ausgestellt. Ausgestellt sind aus unserem Bestand die Goldfunde aus Troja, aber ansonsten keine weiteren Objekte.

Aber die Fachleute, auch die im Kulturministerium, wissen Bescheid?

Ja, natürlich. Es gab damals zur Ausstellung in St. Petersburg einen gemeinsamen Katalog auf Deutsch und Russisch, wo unsere alten Inventarnummern aufgeführt sind, und die neuen russischen.

Das heißt, auf fachlicher Ebene ist eigentlich alles okay?

Es ist natürlich Sache der Politik, nach Lösungswege zu den "kriegsbedingt verlagerten Objekten" zu suchen. Unsere Arbeit als Fachleute ist es, die Zusammenarbeit am Laufen zu halten und die Kenntnis über die Objekte in die Öffentlichkeit zu tragen.

Sehen Sie Veränderungen, was die Einstellung der Politik angeht?

2012 war ich optimistischer, dass sich etwas bewegen könnte. Nun sind derzeit die politischen Rahmenbedingungen nicht ideal für eine Lösung. Aber wenn sich das mal wieder ändert, bin ich zuversichtlich, dass wir weiterkommen, weil es inzwischen eine sehr intensive Verständigung auf wissenschaftlicher Ebene gibt.

Wie bewerten Sie den Vorstoß eines Lokalpolitikers?

Ich glaube, eine Lösung wird nur auf staatlicher Seite zu erreichen sein. Es geht ja um Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Aber es ist natürlich ein starker Beleg dafür, wie sehr diese Sammlungsbestände noch heute geschätzt werden. Auch in der Ausstellung 2012/13 hat man gesehen, wie wichtig insbesondere der Eberswalder Goldschatz für unser Verständnis der Bronzezeit ist. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat damals darauf hingewiesen.

Reicht es nicht, wenn in Eberswalde Kopien gezeigt werden?

Ein Originalobjekt hat immer eine ganz andere Aussagekraft als eine Kopie. Die Faszination, die Aura, die von solchen Objekten ausgeht, spielt eine Rolle. Aber natürlich wäre es erst einmal wichtig, dass diese Objekte aus ihrer eingeschränkten Nutzbarkeit herauskommen. Sie können derzeit nicht im Ausland gezeigt werden. Deshalb ist eine Klärung des Status im Interesse beider Nationen.