Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) In Hohen Neuendorf wurde die Grenze zu Frohnau erst am 17. Februar 1990 geöffnet. Gefeiert wird aber wie überall im November. Der Bergfelder Naturschutzturm wurde dafür umgestaltet.

Offizielles Gedenken, besinnliche Veranstaltung oder doch lieber eine Party zur Erinnerung an den Mauerfall? In Hohen Neuendorf haben sich viele Akteure und die Stadtverwaltung für alles zusammen entschieden. Am 9. November als Gedenktag kommt natürlich keiner vorbei. Aber auch an den 17. Februar 1990, den Tag, als in Hohen Neuendorf die Grenze zu Frohnau endgültig Geschichte war, erinnern sich noch viele – auch Bürgermeister Steffen Apelt. An dem Tag, als sich die Menschen auf der Straße drängten, sei ihm der Weg nach Frohnau, auf dem er viele Bekannte getroffen habe, direkt weit vorgekommen. "Wir sind uns doch erst im Laufe der Zeit bewusst geworden, was für ein herausragendes Ereignis das war und wie viele Veränderungen es mit sich brachte", denkt er zurück.

Um diese positive Wahrnehmung von großen gesellschaftlichen Veränderungen soll es auch vornehmlich gehen. Da es nach 30 Jahren noch viele Zeitzeugen gibt, die viel erzählen können, ist nun eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Veranstaltungen geplant. Die Fäden von vielen Organisationen von den Bibliotheken über die Krichengemeinden und den Kulturkreis bis hin zum Jugendzentrum Wasserwerk laufen bei der Verwaltung zusammen, die dazu ein Faltblatt herausgebracht hat.

Grenzturm im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt steht zunächst trotzdem der 9. November. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Oberhavel hat den Nachmittag mit einem vielfältigen Programm am Bergfelder Grenzturm organisiert. Dort soll ein Memorial mit einer Ausstellung zur Geschichte der "Zeit der Mauer" eröffnet werden. Es ist eine Klangcollage zu hören sowie eine Lesung mit dem Schauspieler Michael Pan zu erleben. Chöre und der Posaunenchor Bergfelde/Hohen Neuendorf musizieren, der auch am 17. Februar 1990 vor Ort war. Zudem ist der Film "Flüstern und schreien" von Dieter Schumann zu sehen, der von der Untergrund-Musikszene der DDR handelt. Zu den Veranstaltern zählt neben der SDW das Marie-Curie-Gymnasium. Persönlich eingeladen hat die Stadt zu dem öffentlichen Nachmittag die Partner aus Frohnau und Vertreter der Partnergemeinden.

Was bei der Wiedervereinigungsparty "Typisch DDR – typisch BRD" am 21. Februar 2020 passiert, steht noch nicht fest. Mal zu testen, ob das alten Blauhemd von damals noch passt, kann aber nicht schaden.